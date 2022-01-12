"Миротворець" вніс до своєї бази суддю за арешт майна Порошенка

Суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька потрапила до бази Центру "Миротворець" після того, як ухвалила рішення про арешт майна експрезидента Петра Порошенка.

Деталі: дані на сайті "Миротворець"

Дослівно: "Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ щодо завідомо невинних осіб".

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Деталі: Відомості про суддю з'явилися на сайті центру ввечері 10 січня 2022 року.

На думку "Миротворця", Бортницька бере участь у "фабрикації" справи "про держзраду Порошенка" (провадження №22016130000000212), оскільки 6 січня ухвалила рішення про арешт майна та телерадіокомпаній, хоча арешт "5-го" і "Прямого" у ДБР заперечували.

Також зазначено, що "саме суддя Бортницька у жовтні 2021 року відпустила обвинуваченого у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт, також раніше без мотивації відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі".

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Крім того, у грудні 2019 року Бортницька закрила кримінальне провадження за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна в організації ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

"Миротворець" також посилається на рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка у листопаді 2019 року вирішила притягнути суддю Бортницьку до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї "попередження" через "відмову у доступі до правосуддя", на яку була скарга.

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати його публікації на сайті як заяви про вчинення діянь проти національної безпеки України.

Нагадаємо: Сайт "Миротворець" оцінюють неоднозначно, хоча сам центр позиціонує себе як незалежну недержавну організацію, яка фіксує та зберігає інформацію про людей, у діях яких вбачає ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, людини та людства.

Найчастіше у "чистилищі" центру з'являються росіяни, але українці теж потрапляють.

У 2019 році "Миротворець" вніс у свою базу дружину Володимира Зеленського (тоді ще кандидата у президенти), оскільки у 2014 році вона перепостила у Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто скаржився на "Миротворець" членам ПАРЄ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зверталася до поліції та СБУ з вимогою вилучити з сайту "Миротворець" інформацію про 13-річну мешканку окупованої Луганщини.

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