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"Миротворець" вніс до своєї бази суддю за арешт майна Порошенка

Середа, 12 січня 2022, 13:43
Фото з сайту "Миротворець"

Суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька потрапила до бази Центру "Миротворець" після того, як ухвалила рішення про арешт майна експрезидента Петра Порошенка.

Деталі: дані на сайті "Миротворець"

Дослівно: "Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ щодо завідомо невинних осіб".

Деталі: Відомості про суддю з'явилися на сайті центру ввечері 10 січня 2022 року.

На думку "Миротворця", Бортницька бере участь у "фабрикації" справи "про держзраду Порошенка" (провадження №22016130000000212), оскільки 6 січня ухвалила рішення про арешт майна та телерадіокомпаній, хоча арешт "5-го" і "Прямого" у ДБР заперечували.

Також зазначено, що "саме суддя Бортницька у жовтні 2021 року відпустила обвинуваченого у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт, також раніше без мотивації відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі".

Крім того, у грудні 2019 року Бортницька закрила кримінальне провадження за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна в організації ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

"Миротворець" також посилається на рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка у листопаді 2019 року вирішила притягнути суддю Бортницьку до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї "попередження" через "відмову у доступі до правосуддя", на яку була скарга. 

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати його публікації на сайті як заяви про вчинення діянь проти національної безпеки України.

Нагадаємо: Сайт "Миротворець" оцінюють неоднозначно, хоча сам центр позиціонує себе як незалежну недержавну організацію, яка фіксує та зберігає інформацію про людей, у діях яких вбачає ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, людини та людства.

Найчастіше у "чистилищі" центру з'являються росіяни, але українці теж потрапляють.

У 2019 році "Миротворець" вніс у свою базу дружину Володимира Зеленського (тоді ще кандидата у президенти), оскільки у 2014 році вона перепостила у Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто скаржився на "Миротворець" членам ПАРЄ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зверталася до поліції та СБУ з вимогою вилучити з сайту "Миротворець" інформацію про 13-річну мешканку окупованої Луганщини.

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Теми: судПорошенко


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