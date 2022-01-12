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"Миротворец" внес в свою базу судью за арест имущества Порошенко

Среда, 12 января 2022, 13:43
Фото с сайта "Миротворец"

Судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая попала в базу Центра "Миротворец" после того, как приняла решение об аресте имущества экс-президента Петра Порошенко.

Детали: данные на сайте "Миротворец"

Дословно: "Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

Детали: Сведения о судье появились на сайте центра вечером 10 января 2022 года. 

По мнению "Миротворца", Бортницкая участвует в "фабрикации" дела "о госизмене Порошенко" (производство №22016130000000212), так как 6 января приняла решение об аресте имущества и телерадиокомпаний, хотя арест "5-го" и "Прямого" в ГБР отрицали.

Также указано, что "именно судья Бортницкая в октябре 2021 года отпустила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест, также ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз в деле". 

Кроме того, в декабре 2019 года Бортницкая закрыла уголовное производство по обвинению бывших народных депутатов фракции "Партия регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года. 

"Миротворец" также ссылается на решение Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая в ноябре 2019 года решила привлечь судью Бортницкую к дисциплинарной ответственности и применить к ней "предупреждение" из-за "отказа в доступе к правосудию", на который была жалоба.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать его публикации на сайте как заявления о совершении деяний против нацбезопасности Украины.

Напомним: Сайт "Миротворец" оценивают неоднозначно, хотя сам центр позиционирует себя как независимую негосударственную организацию, которая фиксирует и хранит информацию о людях, в действиях которых усматривает признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, человека и человечества.

Чаще всего в "чистилище" центра появляются россияне, но украинцы тоже попадают.

В 2019 года "Миротворец" внес в свою базу жену Владимира Зеленского (тогда еще кандидата в президенты), так как в 2014 году она перепостила в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жаловался на "Миротворец" членам ПАСЕ.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращалась к полицию и СБУ с требованием изъять с сайта "Миротворец" информацию о 13-летней жительнице оккупированной Луганщины.

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Темы: судПорошенко
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