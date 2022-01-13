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Данілов про ювілей Фукса: 8 разів сусіди викликали поліцію

Четвер, 13 січня 2022, 10:16
Данілов про ювілей Фукса: 8 разів сусіди викликали поліцію
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що під час святкування ювілею підсанкційного бізнесмена Павла Фукса під Києвом 27 жовтня 2021 року поліція приїздила 8 разів через скарги сусідів.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова: "У мене велике питання стосовно того факту, того кічу, який там відбувався. У нас війна, а вони там таке… 

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Приїжджає поліція раз – ні, два – ні, п’ять – ні, розумієте? Вісім разів приїжджали, доповідав міністр внутрішніх справ після цієї справи, що вісім разів сусіди викликали поліцію. 

Потім ця людина каже: "в мене зараз грошей немає, це мені друзі помогли". Які друзі?".

Деталі: Бізнесмен Павло Фукс у червні потрапив під повний пакет санкцій, але це не завадило йому відзначити своє 50-річчя у гольф-клубі у Козині в зімітованій на вечір Венеції. Такий подарунок йому нібито друзі зробили.

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Данілов також підтвердив, що санкції РНБО для громадян України вважає конституційними. На зауваження, що у законі про санкції немає згадок про можливість введення санкцій щодо громадян України за винятком тероризму, Данілов відповів, що "там є кома і слово "тощо".

Він зазначив, що проблема у тому, що "кожен читає (закон – ред.) як вважає за необхідне". 

При цьому Данілов сказав, що матеріалів на експрезидента Петра Порошенка чи друга чинного президента Іллю Павлюка для запровадження санкцій у РНБО не було – принаймні, станом на кінець грудня, коли записувалося інтерв'ю.

Українська правда
Теми: ФуксДаніловРНБОсанкціїПорошенко
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