Данілов про ювілей Фукса: 8 разів сусіди викликали поліцію

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що під час святкування ювілею підсанкційного бізнесмена Павла Фукса під Києвом 27 жовтня 2021 року поліція приїздила 8 разів через скарги сусідів.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова: "У мене велике питання стосовно того факту, того кічу, який там відбувався. У нас війна, а вони там таке…

Приїжджає поліція раз – ні, два – ні, п’ять – ні, розумієте? Вісім разів приїжджали, доповідав міністр внутрішніх справ після цієї справи, що вісім разів сусіди викликали поліцію.

Потім ця людина каже: "в мене зараз грошей немає, це мені друзі помогли". Які друзі?".

Деталі: Бізнесмен Павло Фукс у червні потрапив під повний пакет санкцій, але це не завадило йому відзначити своє 50-річчя у гольф-клубі у Козині в зімітованій на вечір Венеції. Такий подарунок йому нібито друзі зробили.

Данілов також підтвердив, що санкції РНБО для громадян України вважає конституційними. На зауваження, що у законі про санкції немає згадок про можливість введення санкцій щодо громадян України за винятком тероризму, Данілов відповів, що "там є кома і слово "тощо".

Він зазначив, що проблема у тому, що "кожен читає (закон – ред.) як вважає за необхідне".

При цьому Данілов сказав, що матеріалів на експрезидента Петра Порошенка чи друга чинного президента Іллю Павлюка для запровадження санкцій у РНБО не було – принаймні, станом на кінець грудня, коли записувалося інтерв'ю.