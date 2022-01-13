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Данилов о юбилее Фукса: 8 раз соседи вызывали полицию

Четверг, 13 января 2022, 11:16
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что во время празднования юбилея подсанкционного бизнесмена Павла Фукса под Киевом 27 октября 2021 года полиция приезжала 8 раз из-за жалоб соседей.

Источник: интервью Данилова "Украинской правде"

Прямая речь: "У меня большой вопрос относительно того факта, того кича, который там происходил. У нас война, а они там…

Приезжает полиция раз – нет, два – нет, пять – нет, понимаете? Восемь раз приезжали, докладывал министр внутренних дел после этого, что восемь раз соседи вызывали полицию.

Потом этот человек говорит: "У меня сейчас денег нет, это мне друзья помогли". Какие друзья?".

Детали: Бизнесмен Павел Фукс в июне попал под полный пакет санкций, но это не помешало ему отметить свое 50-летие в гольф-клубе в Козине в симиторванной на вечер Венеции. Такой подарок ему якобы друзья сделали.

Данилов подтвердил, что санкции СНБО для граждан Украины считает конституционными. На замечание, что в законе о санкциях нет упоминаний о возможности введения санкций в отношении граждан Украины за исключением терроризма, Данилов ответил, что "там есть запятая и слова "и т.д.".

Он отметил, что проблема в том, что "каждый читает (закон – ред.) как считает необходимым".

При этом Данилов сказал, что материалов на экс-президента Петра Порошенко или друга действующего президента Илью Павлюка для введения санкций в СНБО не было – по крайней мере, на конец декабря, когда записывалось интервью.

Украинская правда
Темы: ФуксДаниловСНБОсанкцииПорошенко


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