Новини 13 січня: заяви РФ про переговори з США, виведення військ ОДКБ з Казахстану

Росія відмовилась "повертати в казарми" солдат з-під українських кордонів; в ОДКБ підтвердили, що виводять війська з Казахстану — актуальні новини 13 січня.

Про переговори РФ та США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія відмовила США в їхній вимозі повернути російських солдат з українських кордонів до казарм. Раніше російська влада вже заявляла, що вважає неприйнятними вимоги США стосовно переміщень російської армії на території РФ.

Перед цим Лавров повідомив, що подальші дії Росії засновуватимуться на письмовій реакції Заходу після перемовин у Брюсселі та Відні. Представник Росії на перемовинах Сергій Рябков сказав, що не бачить підстав для проведення наступного раунду перемовин

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, останній тиждень перемовин на найвищому рівні був "програшним" для російських планів. Він підкреслив, що засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило консолідовану міжнародну підтримку України.

Про виведення військ ОДКБ

Генсек Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Александр Зась на відповідній церемонії в Алмати підтвердив завершення "миротворчої" місії в Казахстані. За його словами, операція біля Казахстану стала першим реальним застосуванням Колективних сил ОДКБ.

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