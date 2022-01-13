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Новости 13 января: заявления РФ о переговорах с США, вывод войск ОДКБ из Казахстана

Четверг, 13 января 2022, 20:18
Новости 13 января: заявления РФ о переговорах с США, вывод войск ОДКБ из Казахстана
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Россия отказалась "возвращать в казармы" солдат из-под украинских границ; в ОДКБ подтвердили, что выводят войска из Казахстана - актуальные новости 13 января.

О переговорах РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отказала США в их требовании вернуть российских солдат из украинских границ в казармы. Ранее российские власти уже заявляли, что считают неприемлемыми требования США по перемещениям российской армии на территории РФ.

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Перед этим Лавров сообщил, что дальнейшие действия России будут основываться на письменной реакции Запада после переговоров в Брюсселе и Вене. Представитель России на переговорах Сергей Рябков сказал, что не видит оснований для проведения следующего раунда переговоров

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, последняя неделя переговоров на самом высоком уровне была "проигрышной" для российских планов. Он подчеркнул, что заседание Постоянного совета ОБСЕ засвидетельствовало консолидированную международную поддержку Украины.

О выводе войск ОДКБ

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Генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Зась на соответствующей церемонии в Алматы подтвердил завершение "миротворческой" миссии в Казахстане. По его словам, операция на территории Казахстана стала первым реальным применением Коллективных сил ОДКБ.

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За сутки 12 января в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев COVID-19 и 191 летальный случай, госпитализировали 1 676 человек, поправились 7 202 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 102580 человек.

Темы: СШАКазахстанРосcия
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