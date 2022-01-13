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Саакашвілі вперше з’явився на суді в Грузії та звернувся до українців

Четвер, 13 січня 2022, 18:04
Саакашвілі вперше з’явився на суді в Грузії та звернувся до українців
Саакашвілі в залі суду 13 січня під арештом. Скріншот відео з facebook-сторінки політика

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вперше особисто з’явився на судовому засіданні в Тбілісі в справі про незаконний перетин кордону й звернувся до українців з проханням.

Джерело: facebook-сторінка Саакашвілі

Пряма мова голови Саакашвілі: "Я хочу звернутись до наших українських друзів. 

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Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати".

Деталі: У справі про незаконний перетин державного кордону Грузії це вперше, як Саакашвілі особисто присутній у суді після голодування та лікування.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 13 січня Саакашвілі пообіцяв, що особисто прийде на суд у Тбілісі, попри проблеми зі здоров’ям після 50-денного голодування. Перше засідання відбулося 9 грудня. До його захисту в листопаді долучився відомий український адвокат.
  • У грудні Міністерство закордонних справ України офіційно висловлювала позицію, що просить грузинський уряд ставитися з повагою до затриманого Саакашвілі та надати йому належний медичний догляд.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Українська правда
Теми: СаакашвілісудОфіс генпрокурора
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