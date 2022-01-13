Саакашвілі вперше з’явився на суді в Грузії та звернувся до українців

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вперше особисто з’явився на судовому засіданні в Тбілісі в справі про незаконний перетин кордону й звернувся до українців з проханням.

Джерело: facebook-сторінка Саакашвілі

Пряма мова голови Саакашвілі: "Я хочу звернутись до наших українських друзів.

Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати".

Деталі: У справі про незаконний перетин державного кордону Грузії це вперше, як Саакашвілі особисто присутній у суді після голодування та лікування.

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