Я не опинюсь за ґратами – Порошенко

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, упевнений, що не опиниться за ґратами і готується до приїзду в Україну 17 січня.

Джерело: Порошенко в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время"

Детали: Порошенко заявив, що повертається в Україну не захищатись від президента Володимира Зеленського, а захищати країну.

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У нього запитали, як він уявляє собі боротьбу з-за ґрат, на що п'ятий президент відповів, що він не опиниться за ґратами – на це не вистачить ні духу, ні сил, ні волі, маючи на увазі, ймовірно, самого Зеленського.

Пряма мова Порошенка: "Я не опинюся за ґратами, не вистачить ні духу, ні сили, ні волі.

Послухайте, я ж таки п'ятий президент, я не можу не повернутися і зрадити мільйони та мільйони голосів, які були віддані за мене і мою команду і у 2014-му, і у 2019 році. Я не можу не повернутись, бо зараз саме з нашою командою велика кількість людей пов'язує свої надії на майбутнє.

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І ті зміни, що відбулися у соціологічних опитуваннях, в електоральному середовищі, показують, що наша політична сила випередила Зеленського, випередила "слуг народу" і на сьогодні це ще одна причина, чому Зеленський діє таким чином: тому що він хоче за прикладом 2012 року прибрати із парламентських виборів свого основного конкурента.

Ми йому такий подарунок не зробимо, тому що ключова позиція: він має пояснити суспільству, у чому полягає державна зрада Порошенка".

Передісторія:

Днями стало відомо, що Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Адвокати Порошенка вимагали призначити засідання на 17 січня.

Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.

Державне бюро розслідувань повідомило, що Порошенко ухилився від явки до суду, тому для нього можуть обрати найсуворіший захід. Сторона захисту спростовує отримання повістки.

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