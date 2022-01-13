Я не опинюсь за ґратами – Порошенко
П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, упевнений, що не опиниться за ґратами і готується до приїзду в Україну 17 січня.
Джерело: Порошенко в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время"
Детали: Порошенко заявив, що повертається в Україну не захищатись від президента Володимира Зеленського, а захищати країну.
У нього запитали, як він уявляє собі боротьбу з-за ґрат, на що п'ятий президент відповів, що він не опиниться за ґратами – на це не вистачить ні духу, ні сил, ні волі, маючи на увазі, ймовірно, самого Зеленського.
Пряма мова Порошенка: "Я не опинюся за ґратами, не вистачить ні духу, ні сили, ні волі.
Послухайте, я ж таки п'ятий президент, я не можу не повернутися і зрадити мільйони та мільйони голосів, які були віддані за мене і мою команду і у 2014-му, і у 2019 році. Я не можу не повернутись, бо зараз саме з нашою командою велика кількість людей пов'язує свої надії на майбутнє.
І ті зміни, що відбулися у соціологічних опитуваннях, в електоральному середовищі, показують, що наша політична сила випередила Зеленського, випередила "слуг народу" і на сьогодні це ще одна причина, чому Зеленський діє таким чином: тому що він хоче за прикладом 2012 року прибрати із парламентських виборів свого основного конкурента.
Ми йому такий подарунок не зробимо, тому що ключова позиція: він має пояснити суспільству, у чому полягає державна зрада Порошенка".
Передісторія:
- Днями стало відомо, що Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.
- Адвокати Порошенка вимагали призначити засідання на 17 січня.
- Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.
- Державне бюро розслідувань повідомило, що Порошенко ухилився від явки до суду, тому для нього можуть обрати найсуворіший захід. Сторона захисту спростовує отримання повістки.
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