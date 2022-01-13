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Я не окажусь за решеткой – Порошенко

Четверг, 13 января 2022, 23:56
порошенко, фото: "ЕС"

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, уверен, что не окажется за решеткой, и готовится к приезду в Украину 17 января.

Источник: Порошенко в интервью телеканалу "Настоящее время"

Детали: Порошенко заявил, что возвращается в Украину не защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну.

У него спросили, как он себе представляет борьбу из-за решетки, на что пятый президент ответил, что он не окажется за решеткой – на это не хватит ни духу, ни сил, ни воли, имея ввиду, вероятно, самого Зеленского.

Прямая речь Порошенко: "Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли.

Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее.

И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского, опередила "слуг народа" и на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента.

Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция: он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко".

Предыстория:

  • На днях стало известно, что Порошенко не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее – планирует прибыть 17 января.
  • Адвокаты Порошенко потребовали назначить заседание на 17 января.
  • Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в день возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко 17 января.
  • Государственное бюро расследований сообщило, что Порошенко уклонился от явки в суд, поэтому для него могут выбрать строжайшую меру. Сторона защиты опровергает получение повестки.

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Темы: Порошенкосуд


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