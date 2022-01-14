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ДБР сподівається, що не доведеться доставляти Порошенка в суд силою

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:21
ДБР сподівається, що не доведеться доставляти Порошенка в суд силою
петро порошенко, фото Getty Images

У Державному бюро розслідувань розраховують, що після прильоту в Україну колишній президент Петро Порошенко самостійно приїде до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Джерело: радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у п'ятницю на брифінгу

Деталі: Журналісти запитали, чи будуть Порошенка доставляти до суду примусово.

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Пряма мова Сапьян: "Робитимемо все необхідне, але згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу. ДБР звичайно сподівається, що Петро Порошенко, народний депутат України, - відповідальний політик і відповідальний громадянин, і він виконає усі процесуальні обов'язки і самостійно прибуде на засідання суду".

Більше деталей: Вона зазначила, що ухилення Порошенком від обов'язків підозрюваного та від явки до суду може бути розцінено судом як ризики, і йому можуть обрати більш суворий запобіжний захід.

Сапьян додала також, що суд з обрання запобіжного заходу Порошенку буде проходити в понеділок, в очікуваний день прильоту Порошенка, у відкритому режимі. Кожен зможе взяти участь у засіданні і поставити свої запитання. На котру годину запланований суд, вона сказати не змогла.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Євген Кізілов, УП
Теми: ПорошенкоДБРсуд
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