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ГБР надеется, что не придется доставлять Порошенко в суд силой

Пятница, 14 января 2022, 15:21
петр порошенко, фото Getty Images

В Государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в пятницу на брифинге

Детали: Журналисты спросили, будут ли Порошенко доставлять в суд принудительно.

Прямая речь Сапьян: "Делаем все необходимое, но согласно с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. ГБР естественно надеется, что Петр Порошенко, народный депутат Украины, - ответственный политик и ответственный гражданин, и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда".

Больше деталей: Она отметила, что уклонение Порошенко от обязанностей подозреваемого и от явки в суд может быть расценено судом как риски, и ему могут выбрать более строгую меру пресечения.

Сапьян добавила также, что суд по избранию меры пресечения Порошенко будет проходить в понедельник, в ожидаемый день прилета Порошенко, в открытом режиме. Каждый сможет поучаствовать в заседании и задать свои вопросы. Точное время суда она назвать не смогла.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПорошенкоГБРсуд
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