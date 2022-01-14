ГБР надеется, что не придется доставлять Порошенко в суд силой

В Государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в пятницу на брифинге

Детали: Журналисты спросили, будут ли Порошенко доставлять в суд принудительно.

Прямая речь Сапьян: "Делаем все необходимое, но согласно с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. ГБР естественно надеется, что Петр Порошенко, народный депутат Украины, - ответственный политик и ответственный гражданин, и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда".

Больше деталей: Она отметила, что уклонение Порошенко от обязанностей подозреваемого и от явки в суд может быть расценено судом как риски, и ему могут выбрать более строгую меру пресечения.

Сапьян добавила также, что суд по избранию меры пресечения Порошенко будет проходить в понедельник, в ожидаемый день прилета Порошенко, в открытом режиме. Каждый сможет поучаствовать в заседании и задать свои вопросы. Точное время суда она назвать не смогла.

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