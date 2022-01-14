ГБР надеется, что не придется доставлять Порошенко в суд силой
В Государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения.
Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в пятницу на брифинге
Детали: Журналисты спросили, будут ли Порошенко доставлять в суд принудительно.
Прямая речь Сапьян: "Делаем все необходимое, но согласно с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. ГБР естественно надеется, что Петр Порошенко, народный депутат Украины, - ответственный политик и ответственный гражданин, и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда".
Больше деталей: Она отметила, что уклонение Порошенко от обязанностей подозреваемого и от явки в суд может быть расценено судом как риски, и ему могут выбрать более строгую меру пресечения.
Сапьян добавила также, что суд по избранию меры пресечения Порошенко будет проходить в понедельник, в ожидаемый день прилета Порошенко, в открытом режиме. Каждый сможет поучаствовать в заседании и задать свои вопросы. Точное время суда она назвать не смогла.
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.