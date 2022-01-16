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У Путіна заявили, що не можуть більше терпіти "вторгнення" НАТО в Україну

Неділя, 16 січня 2022, 18:40
У Путіна заявили, що не можуть більше терпіти вторгнення НАТО в Україну
ДМИТРО ПЄСКОВ І ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва більше не може миритися із вторгненням НАТО в Україну і вважає за необхідне залишити свої війська біля її кордону.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчання українських військових тощо".

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Деталі: За його словами, такий розвиток подій підвів відносини Москви та альянсу до "червоної межі". Прес-секретар додав, що цю ситуацію російська сторона "не може більше терпіти".

"І це було головною причиною, з якої президент Путін сказав: "Хлопці, для нас це реальна загроза". І це реальна загроза стабільності та безпеці в Європі та європейській архітектурі безпеки", - сказав Пєсков.

Представник Кремля підкреслив, що Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною — нібито це запобіжні заходи та реакція на напругу в регіоні, на недружню атмосферу, "створену різними навчаннями НАТО, винищувачами та шпигунськими літаками НАТО, просуванням інфраструктури НАТО" до кордонів РФ.

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Прес-секретар зазначив, що Москва нікому не загрожує військовою операцією, але буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення альянсу.

За його словами, РФ змушена реагувати і "вживати запобіжних заходів". "Тому наші військові на нашій території там", - сказав він.

Пєсков висловив віру в те, що політична мудрість президентів РФ Володимира Путіна та США Джо Байдена "є хорошим підґрунтям для продовження спроб дійти порозуміння, але ситуація критична".

Він також зазначив, що Росія ні з ким не обговорюватиме можливість виведення будь-яких озброєнь із території Калінінградської області.

"Росія не ні з ким обговорюватиме виведення будь-яких ракет, будь-яких озброєнь з Калінінграда, оскільки Калінінград є територією Росії", - сказав прес-секретар Путіна.

Що передувало: Пєсков також заявив високу напругу на кордоні з Україною, і що Росія хоче "дуже конкретну відповідь на свої дуже конкретні пропозиції".

Передісторія:

  • Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити у цьому Україну.
  • США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході України, яка має на меті здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Київ і почати вторгнення.
  • Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у разі, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
  • Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".

Теми: РосіяНАТОПутін
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