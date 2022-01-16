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У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

Воскресенье, 16 января 2022, 18:40
У Путина заявили, что не могут больше терпеть вторжения НАТО в Украину
Дмитрий Песков и Владимир Путин, ФОТО GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва больше не может мириться с вторжением НАТО в Украину и считает необходимым оставить свои войска у ее границы.  

Источник: Песков в интервью американскому телеканалу CNN, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного".

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Детали: По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и альянса к "красной черте". Пресс-секретарь добавил, что эту ситуацию российская сторона "не может больше терпеть".

"И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности", — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — якобы это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, "созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО" к рубежам РФ.

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Пресс-секретарь отметил, что Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса.

По его словам, РФ вынуждена реагировать и "принимать меры предосторожности". "Поэтому наши военные на нашей территории там", - сказал он.

Песков выразил веру в то, что политическая мудрость президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена "является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая".

Он также отметил, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области.

"Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России", - сказал пресс-секретарь Путина.

Что предшествовало: Песков также заявил о высоком напряжении на границе с Украиной, и что Россия хочет "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

Предыстория:

  • Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
  • США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Киев и начать вторжение.
  • Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.
  • Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Темы: РосcияНАТОПутин
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