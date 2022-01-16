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Генсек НАТО заявив, що гнучкість має проявити Росія, а не Україна

Неділя, 16 січня 2022, 20:31
Генсек НАТО заявив, що гнучкість має проявити Росія, а не Україна
Столтенберг, Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для деескалації біля українського кордону гнучкість має проявити Росія як агресор, а не Україна.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю CBC News

Деталі: Столтенберга запитали, чи може і чи має уряд президента України Володимира Зеленського робити більше в рамках існуючих Мінських угод, щоб відтягнути Європу від межі нової війни.

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"Агресором є Росія… Очікувати, що жертва агресії має знизити ескалацію, значить представляти все трохи дивним, перевернутим чином", - сказав генсек НАТО.

Водночас, за його словами, Альянс, як і раніше, готовий знову сісти і вислухати побоювання Москви.

"Діалог, розмова, переговори – це не ознака слабкості, це ознака сили", – сказав Столтенберг.

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Водночас він наголосив, що подальше вторгнення на територію України буде "великою стратегічною помилкою з боку Росії", за яку доведеться дорого заплатити кров'ю.

"Українські збройні сили зараз набагато краще навчені, добре оснащені, краще підготовлені, ніж вони були в 2014 році, коли Росія вторглася вперше", - сказав генсек НАТО.

Передісторія:

  • Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити у цьому Україну.
  • США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході України, яка має на меті здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Київ і почати вторгнення.
  • Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у разі, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
  • Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".
  • Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва більше не може миритися із вторгненням НАТО в Україну і вважає за необхідне залишити свої війська біля її кордону.

Українська правда
Теми: НАТОРосія
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