Генсек НАТО заявив, що гнучкість має проявити Росія, а не Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для деескалації біля українського кордону гнучкість має проявити Росія як агресор, а не Україна.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю CBC News

Деталі: Столтенберга запитали, чи може і чи має уряд президента України Володимира Зеленського робити більше в рамках існуючих Мінських угод, щоб відтягнути Європу від межі нової війни.

"Агресором є Росія… Очікувати, що жертва агресії має знизити ескалацію, значить представляти все трохи дивним, перевернутим чином", - сказав генсек НАТО.

Водночас, за його словами, Альянс, як і раніше, готовий знову сісти і вислухати побоювання Москви.

"Діалог, розмова, переговори – це не ознака слабкості, це ознака сили", – сказав Столтенберг.

Водночас він наголосив, що подальше вторгнення на територію України буде "великою стратегічною помилкою з боку Росії", за яку доведеться дорого заплатити кров'ю.

"Українські збройні сили зараз набагато краще навчені, добре оснащені, краще підготовлені, ніж вони були в 2014 році, коли Росія вторглася вперше", - сказав генсек НАТО.

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