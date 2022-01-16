Генсек НАТО заявив, що гнучкість має проявити Росія, а не Україна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для деескалації біля українського кордону гнучкість має проявити Росія як агресор, а не Україна.
Джерело: Столтенберг в інтерв'ю CBC News
Деталі: Столтенберга запитали, чи може і чи має уряд президента України Володимира Зеленського робити більше в рамках існуючих Мінських угод, щоб відтягнути Європу від межі нової війни.
"Агресором є Росія… Очікувати, що жертва агресії має знизити ескалацію, значить представляти все трохи дивним, перевернутим чином", - сказав генсек НАТО.
Водночас, за його словами, Альянс, як і раніше, готовий знову сісти і вислухати побоювання Москви.
"Діалог, розмова, переговори – це не ознака слабкості, це ознака сили", – сказав Столтенберг.
Водночас він наголосив, що подальше вторгнення на територію України буде "великою стратегічною помилкою з боку Росії", за яку доведеться дорого заплатити кров'ю.
"Українські збройні сили зараз набагато краще навчені, добре оснащені, краще підготовлені, ніж вони були в 2014 році, коли Росія вторглася вперше", - сказав генсек НАТО.
Передісторія:
- Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити у цьому Україну.
- США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході України, яка має на меті здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Київ і почати вторгнення.
- Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у разі, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
- Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва більше не може миритися із вторгненням НАТО в Україну і вважає за необхідне залишити свої війська біля її кордону.