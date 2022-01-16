Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для деэскалации возле украинской границы гибкость должна проявить Россия как агрессор, а не Украина.
Источник: Столтенберг в интервью CBC News
Детали: Столтенберга спросили, может ли или должно ли правительство президента Украины Владимира Зеленского делать больше в рамках существующих Минских соглашений, чтобы оттянуть Европу от грани новой войны.
"Агрессором является Россия… Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, значит представлять все немного странным, перевернутым образом", - сказал генсек НАТО.
В то же время, по его словам, Альянс по-прежнему готов снова сесть и выслушать опасения Москвы.
"Диалог, разговор, переговоры — это не признак слабости, это признак силы", - сказал Столтенберг.
Вместе с тем, он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на территорию Украины будет "большой стратегической ошибкой со стороны России", за которую придется дорого заплатить кровью.
"Украинские вооруженные силы сейчас намного лучше обучены, хорошо оснащены, лучше подготовлены, чем они были в 2014 году, когда Россия вторглась в первый раз", - сказал генсек НАТО.
Предыстория:
- Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
- США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Киев и начать вторжение.
- Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.
- Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва больше не может мириться с вторжением НАТО в Украину и считает необходимым оставить свои войска у ее границы.