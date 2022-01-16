Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина

Воскресенье, 16 января 2022, 20:31
Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина
Столтенберг, Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для деэскалации возле украинской границы гибкость должна проявить Россия как агрессор, а не Украина.

Источник: Столтенберг в интервью CBC News

Детали: Столтенберга спросили, может ли или должно ли правительство президента Украины Владимира Зеленского делать больше в рамках существующих Минских соглашений, чтобы оттянуть Европу от грани новой войны.

Реклама:

"Агрессором является Россия… Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, значит представлять все немного странным, перевернутым образом", - сказал генсек НАТО.

В то же время, по его словам, Альянс по-прежнему готов снова сесть и выслушать опасения Москвы.

"Диалог, разговор, переговоры — это не признак слабости, это признак силы", - сказал Столтенберг.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на территорию Украины будет "большой стратегической ошибкой со стороны России", за которую придется дорого заплатить кровью.

"Украинские вооруженные силы сейчас намного лучше обучены, хорошо оснащены, лучше подготовлены, чем они были в 2014 году, когда Россия вторглась в первый раз", - сказал генсек НАТО.

Предыстория:

  • Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
  • США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Киев и начать вторжение.
  • Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.
  • Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва больше не может мириться с вторжением НАТО в Украину и считает необходимым оставить свои войска у ее границы.  

Украинская правда
Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: