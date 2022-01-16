Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для деэскалации возле украинской границы гибкость должна проявить Россия как агрессор, а не Украина.

Источник: Столтенберг в интервью CBC News

Детали: Столтенберга спросили, может ли или должно ли правительство президента Украины Владимира Зеленского делать больше в рамках существующих Минских соглашений, чтобы оттянуть Европу от грани новой войны.

"Агрессором является Россия… Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, значит представлять все немного странным, перевернутым образом", - сказал генсек НАТО.

В то же время, по его словам, Альянс по-прежнему готов снова сесть и выслушать опасения Москвы.

"Диалог, разговор, переговоры — это не признак слабости, это признак силы", - сказал Столтенберг.

Вместе с тем, он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на территорию Украины будет "большой стратегической ошибкой со стороны России", за которую придется дорого заплатить кровью.

"Украинские вооруженные силы сейчас намного лучше обучены, хорошо оснащены, лучше подготовлены, чем они были в 2014 году, когда Россия вторглась в первый раз", - сказал генсек НАТО.

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