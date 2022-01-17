Лавров заявив, що плану "Б" замість мінських угод немає

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для України жодного плану "Б" не може бути і всі мають виконувати мінські домовленості.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Для українського режиму жодного плану "Б" бути не може, є лише мінські угоди, які Київ зобов'язаний досконально виконати".

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Деталі: За словами Лаврова, деякі офіційні особи України подають тему реінтеграції нацменшин таким чином, що нібито можна використати досвід бойових дій: "Сподіваюся, що до цього не дійде, але вони досить небезпечні, особливо на тлі заяв президента України Зеленського про те, що якщо хтось із громадян України почувається росіянином, нехай забирається до Росії".

Довідка: Згідно з другим пакетом Мінських угод від лютого 2015 року, Україна мала б змінити свою Конституцію, щоб врахувати "особливості" ОРДЛО, та ухвалити законодавство про їхній "особливий статус".Пункту 11 про конституційну реформу мало передувати припинення вогню, відведення військ, звільнення заручників, повернення контролю над кордоном, проведення виборів, відновлення соцвиплат тощо,

Москва вимагала від Києва проєкт поправок до Конституції України, які б окреслили так званий "особливий статус" Донбасу, і хотіла змусити Україну слідувати мінським домовленостям.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак домагався ухвалення Верховною Радою України законів, погоджених із Донбасом, на що президент Володимир Зеленський заявляв, що від України ніхто не може нічого вимагати, зокрема закону про "особливий статус Донбасу".

Знати більше: Комплекс заходів з виконання мінських угод. Повний текст

Підсумки мінської ночі – небезпеки угоди для України