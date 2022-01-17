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Лавров заявил, что плана "Б" вместо минских соглашений нет

Понедельник, 17 января 2022, 16:46
Лавров заявил, что плана Б вместо минских соглашений нет
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Украины никакого плана "Б" не может быть и все должны выполнять минские договоренности.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить".

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Детали: По словам Лаврова, некоторые украинские официальные лица препарируют тему реинтеграции нацменьшинств таким образом, что якобы можно использовать опыт боевых действий: "Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны, особенно на фоне заявлений президента Украины Зеленского о том, что кто из граждан Украины ощущает себя русским, пусть убирается в Россию".

Справка: Согласно второму пакету Минских соглашений от февраля 2015 года, Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы учесть "особенности" ОРДЛО, и принять законодательство об их "особом статусе". Пункту 11 о конституционной реформе должно предшествовать прекращение огня, отвод войск, освобождение заложников, возвращение контроля над границей, проведение выборов, возобновление соцвыплат и т.д.

Москва требовала от Киева проекта поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса, и хотела заставить Украину следовать минским договоренностям.

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Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак добивался принятия Верховной Радой Украины законов, согласованных с Донбассом, на что президент Владимир Зеленский заявлял, что от Украины никто не может ничего требовать, в частности, закона об "особом статусе Донбасса".

Знать больше: Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст

Итоги минской ночи – опасность соглашения для Украины

Украинская правда
Темы: ЛавровМинские соглашенияУкраина
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