Поклонская не поедет послом РФ в Африку: изменились планы
Подозреваемая Украиной в госизмене Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, заявила, что планы по ее вступлению в должность "отменились в связи с личными обстоятельствами".
Источник: Поклонская в комментарии российскому изданию ТАСС
Прямая речь: "Нет, не планирую (отъезд в Кабо-Верде -ред.) Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства… Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству".
Детали: Российское издание указывает, что в МИД РФ подтвердили эту информацию.
Что предшествовало: В октябре 2020 года президент России Владимир Путин назначил бывшего так называемого "прокурора" Крыма и экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.
Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской. МИД Украины напомнил, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.
Предыстория:
- Поклонская - уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов - в марте 2014 ее назначили "прокурором АРК".
- Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследования украинцев.
- 6 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание Поклонской, подозреваемой в государственной измене.