Поклонская не поедет послом РФ в Африку: изменились планы

Подозреваемая Украиной в госизмене Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, заявила, что планы по ее вступлению в должность "отменились в связи с личными обстоятельствами".

Источник: Поклонская в комментарии российскому изданию ТАСС

Прямая речь: "Нет, не планирую (отъезд в Кабо-Верде -ред.) Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства… Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству".

Детали: Российское издание указывает, что в МИД РФ подтвердили эту информацию.

Что предшествовало: В октябре 2020 года президент России Владимир Путин назначил бывшего так называемого "прокурора" Крыма и экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.

Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской. МИД Украины напомнил, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

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