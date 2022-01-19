Гордон заявил, что офис его издания обстреляли

Основатель Интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон заявил, что офис издания в центре Киева обстреляли неизвестные, из-за чего он обратился в полицию.

Источник: YouTube-канал Гордона, пресс-служба полиции Киева

Детали: Гордон рассказал, что сотрудники издания заметили след от пули в окне. Они немедленно вызвали полицию и сообщили об инциденте.

По данным полиции, повреждение стекла не сквозное.

Повреждение стекла Фото: пресс-служба полиции Киева

Полицейские зарегистрировали производство по уголовной статье об умышленном повреждении имущества. Следователи опрашивают свидетелей происшествия и проверяют видеозаписи камер наблюдения.

Гордон связал инцидент со своей деятельностью и критикой власти.

Прямая речь Гордона: "Кроме того, мои источники в СБУ сообщили мне – вот здесь напротив (офиса – ред.) находится общежитие Службы безопасности, в котором установили специальный пост, в рамках открытых НСРД (негласных следственно-расследовательских действий – ред.) касательно меня, откуда круглосуточно записывают все происходящее вот здесь перед входом.

Поэтому я вполне убежден, что СБУ совместно с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял в окна офиса Интернет-издания "Гордон"".

Справка: Офис издания находится на улице Щекавицкой на столичном Подоле, напротив здания синагоги.

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