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Гордон заявил, что офис его издания обстреляли

Среда, 19 января 2022, 18:58
дмитрий гордон. фото эльдара сарахмана, уп

Основатель Интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон заявил, что офис издания в центре Киева обстреляли неизвестные, из-за чего он обратился в полицию.

Источник: YouTube-канал Гордона, пресс-служба полиции Киева

Детали: Гордон рассказал, что сотрудники издания заметили след от пули в окне. Они немедленно вызвали полицию и сообщили об инциденте.

По данным полиции, повреждение стекла не сквозное.

Повреждение стекла
Повреждение стекла
Фото: пресс-служба полиции Киева

Полицейские зарегистрировали производство по уголовной статье об умышленном повреждении имущества. Следователи опрашивают свидетелей происшествия и проверяют видеозаписи камер наблюдения.

Гордон связал инцидент со своей деятельностью и критикой власти.

Прямая речь Гордона: "Кроме того, мои источники в СБУ сообщили мне – вот здесь напротив (офиса – ред.) находится общежитие Службы безопасности, в котором установили специальный пост, в рамках открытых НСРД (негласных следственно-расследовательских действий – ред.) касательно меня, откуда круглосуточно записывают все происходящее вот здесь перед входом.

Поэтому я вполне убежден, что СБУ совместно с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял в окна офиса Интернет-издания "Гордон"".

Справка: Офис издания находится на улице Щекавицкой на столичном Подоле, напротив здания синагоги.

Предыстория: 

  • Осенью 2021 года Гордон начал критиковать действия власти, особенно президента Владимира Зеленского и Офиса президента. Из-за его критики на телеканалах, принадлежащих бизнес-структурам самого богатого украинца Рината Ахметова, Зеленский отдельно отреагировал на реплики Гордона в ходе своей пресс-конференции в конце ноября. Поведение блогера Зеленский назвал "позорищем".
  • "Украинская правда" в расследовании выяснила, что в конце ноября Гордон совместно с экс=министром внутренних дел Арсеном Аваковым и экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом летали на вечеринку по поводу дня рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюс, которую посетил и Ахметов.
  • Кроме того, Гордон стал ответчиком в судебном деле о защите чести и достоинства по иску экс-президента и народного депутата Петра Порошенко. Пятому президенту не понравились слова блогера, что из-за бездействия Порошенко в 2014 году Украина сдала Мариуполь российским боевикам без сопротивления. Гордон отреагировал, что он будет "с удовольствием" судиться с Порошенко и пообещал "увлекательное зрелище" от судебных процессов.
  • В декабре Гордон возглавил рейтинг гипотетических кандидатов-неполитиков в президенты с около 27% поддержки среди тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом.
  • В 2019 году неизвестные обстреляли из гранатометов фасад здания телеканала "112", принадлежавший Тарасу Козаку из окружения народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Украинская правда
Темы: полициямедиаСМИкриминал


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