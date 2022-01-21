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Росія перекинула на Донбас танки, САУ, боєприпаси й пальне – розвідка

П'ятниця, 21 січня 2022, 10:55
Росія перекинула на Донбас танки, САУ, боєприпаси й пальне – розвідка
САУ, ілюстративне фото з сайту Міноборони РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в січні росіяни завезли на окуповані території українського сходу декілька танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння, боєприпаси для артилерійських систем і мінометів, а також пальне.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook 

Дослівно розвідка: "Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

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Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів".

Деталі: Крім того, за даними українських розвідників, для комплектування особовим складом підрозділів противника "здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах".

Для цього на території РФ розгорнуто "мережу вербувальних центрів", заявляє ГУР.

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Цьому передувало: 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Водночас, в інтерв’ю "The Washington Post" Зеленський припустив, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, – і це буде початком великомасштабної війни.

Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін пояснив ідею офіційного визнання Росією окупованих територій України "республіками" наближенням НАТО і необхідністю забезпечити безпеку "російських громадян та співвітчизників" в ОРДЛО. 

Теми: ДонбасОРДЛОРосіязброявійна
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