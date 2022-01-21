Росія перекинула на Донбас танки, САУ, боєприпаси й пальне – розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в січні росіяни завезли на окуповані території українського сходу декілька танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння, боєприпаси для артилерійських систем і мінометів, а також пальне.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно розвідка: "Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

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Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів".

Деталі: Крім того, за даними українських розвідників, для комплектування особовим складом підрозділів противника "здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах".

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