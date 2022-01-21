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Россия перебросила на Донбасс танки, САУ, боеприпасы и горючее – разведка

Пятница, 21 января 2022, 10:55
Россия перебросила на Донбасс танки, САУ, боеприпасы и горючее – разведка
САУ, иллюстративное фото с сайта Минобороны РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в январе россияне завезли на оккупированные территории украинского востока несколько танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение, боеприпасы для артиллерийских систем и минометов, а также горючее.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно разведка: "Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК более 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов".

Детали: Кроме того, по данным украинских разведчиков, для комплектования личным составом подразделений противника осуществляется активный набор наемников, которые направляются на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.

Для этого на территории РФ развернута "сеть вербовочных центров", заявляет ГУР.

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Этому предшествовало: 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.

В то же время, в интервью "The Washington Post" Зеленский допустил, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, – и это будет началом крупномасштабной войны.

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин объяснил идею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО. 

Темы: ДонбассОРДЛОРосcияоружиевойна
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