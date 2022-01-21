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Міноборони підготувало новий наказ про військовий облік жінок

П'ятниця, 21 січня 2022, 22:02
Міноборони підготувало новий наказ про військовий облік жінок
Ілюстративне фото АрміяInform

Міністерство оборони підготувало нову редакцію наказу про військовий облік для жінок за деякими професіями.

Джерело: пресслужба Міноборони з коментарем міністра Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. 

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У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі".

Деталі: У новій редакції залишили 6 професій та 14 спеціальностей, за якими передбачено взяття жінок-співробітниць на військовий облік.

Переважно йдеться про спеціальності в царинах медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

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Остаточний перелік пообіцяли затвердити після обговорення зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Службою зовнішньої розвідки.

Крім того, у новій редакції хочуть дозволити Генеральному штабу переглядати цей перелік у разі потреби.

Резніков спростував тези, що громадянкам України загрожують штрафи за невчасне взяття на облік, адже законодавство не передбачає покарання для осіб, які вперше стають на військовий облік.

Передісторія

  • 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.
  • У Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок. Тоді також пояснили, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.
  • Утім, громадяни дали більше 37 тисяч підписів під електронною петицією до президента Володимира Зеленського, яка закликає скасувати наказ Міноборони про військовий облік для жінок. Верховний головнокомандувач тоді відреагував, що скерував пропозиції громадян до міністра оборони.

Українська правда
Теми: МіноборониЗбройні силиарміяРезніков
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