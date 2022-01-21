Міноборони підготувало новий наказ про військовий облік жінок

Міністерство оборони підготувало нову редакцію наказу про військовий облік для жінок за деякими професіями.

Джерело: пресслужба Міноборони з коментарем міністра Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил.

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У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі".

Деталі: У новій редакції залишили 6 професій та 14 спеціальностей, за якими передбачено взяття жінок-співробітниць на військовий облік.

Переважно йдеться про спеціальності в царинах медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

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Остаточний перелік пообіцяли затвердити після обговорення зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Службою зовнішньої розвідки.

Крім того, у новій редакції хочуть дозволити Генеральному штабу переглядати цей перелік у разі потреби.

Резніков спростував тези, що громадянкам України загрожують штрафи за невчасне взяття на облік, адже законодавство не передбачає покарання для осіб, які вперше стають на військовий облік.

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