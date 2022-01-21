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Минобороны подготовило новый приказ о военном учете женщин

Пятница, 21 января 2022, 23:02
Иллюстративное фото АрмияInform

Министерство обороны подготовило новую редакцию приказа о военном учете для женщин по некоторым профессиям.

Источник: пресс-служба Минобороны с комментарием министра Алексея Резникова

Прямая речь Резникова: "Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил.

В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше".

Детали: В новой редакции оставили 6 профессий и 14 специальностей, по которым предусмотрено взятие женщин-сотрудниц на военный учет.

Преимущественно речь идет о специальностях в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т. д.

Окончательный список пообещали утвердить после обсуждения со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Службой внешней разведки.

Кроме того, в новой редакции хотят разрешить Генеральному штабу пересматривать этот перечень в случае необходимости.

Резников опроверг тезисы, что гражданкам Украины грозят штрафы за несвоевременное взятие на учет, ведь законодательство не предусматривает наказание для лиц, впервые стающих на военный учет.

Предыстория:

  • 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
  • В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин. Тогда также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.
  • Однако, граждане дали более 37 тысяч подписей под электронной петицией к президенту Владимиру Зеленскому, призывающей отменить приказ Минобороны о военном учете для женщин. Верховный главнокомандующий тогда отреагировал, что направил предложения граждан к министру обороны.

Украинская правда
Темы: МинобороныВооруженные силыармияРезников


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