Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны подготовило новый приказ о военном учете женщин

Пятница, 21 января 2022, 22:02
Минобороны подготовило новый приказ о военном учете женщин
Иллюстративное фото АрмияInform

Министерство обороны подготовило новую редакцию приказа о военном учете для женщин по некоторым профессиям.

Источник: пресс-служба Минобороны с комментарием министра Алексея Резникова

Прямая речь Резникова: "Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил.

Реклама:

В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше".

Детали: В новой редакции оставили 6 профессий и 14 специальностей, по которым предусмотрено взятие женщин-сотрудниц на военный учет.

Преимущественно речь идет о специальностях в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т. д.

ВИДЕО ДНЯ

Окончательный список пообещали утвердить после обсуждения со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Службой внешней разведки.

Кроме того, в новой редакции хотят разрешить Генеральному штабу пересматривать этот перечень в случае необходимости.

Резников опроверг тезисы, что гражданкам Украины грозят штрафы за несвоевременное взятие на учет, ведь законодательство не предусматривает наказание для лиц, впервые стающих на военный учет.

Предыстория:

  • 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
  • В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин. Тогда также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.
  • Однако, граждане дали более 37 тысяч подписей под электронной петицией к президенту Владимиру Зеленскому, призывающей отменить приказ Минобороны о военном учете для женщин. Верховный главнокомандующий тогда отреагировал, что направил предложения граждан к министру обороны.

Украинская правда
Темы: МинобороныВооруженные силыармияРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Минобороны
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: