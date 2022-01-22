Москва обурена розвитком української мови в Україні

У Міністерстві закордонних справ РФ поскаржилися на те, що в Україні українська мова приходить на зміну російській у різних сферах, зокрема в освіті.

Джерело: сайт МЗС РФ

Деталі: Держдепартамент США 20 січня опублікував інформаційний бюлетень про російську дезінформацію стосовно України, в якому серед іншого звернув увагу на те, що в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО українці стикаються з придушенням їхньої культури та національної ідентичності, а також живуть за умов жорстоких репресій та страху. При цьому в США зазначають, що немає жодних достовірних даних про те, що будь-які етнічні росіяни чи російськомовні перебувають під загрозою з боку української влади.

У відповідь на це офіційна Москва заявила, що нібито ситуація з правами людини в Криму, включаючи становище національних меншин, "не просто покращилась... а стала якісно іншою". Крім того, російське МЗС вкотре обурилося підтримкою української мови в Україні і побачило в цьому "жахливі масштаби" порушень та утиск російськомовних громадян.

Дослівно МЗС РФ: "Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів. Влада країни (України - УП) приймає дискримінаційні закони про мову, освіту, т.зв. корінні народи (закон визначає корінними народами України на території Криму кримських татар, караїмів та кримчаків, а росіян у списку немає – УП), витісняючи російську мову з усіх сфер життя".

Чому це важливо: Захоплення Росією Криму та розв'язування нею війни у ​​Донецькій та Луганській областях проходило під гаслом "захисту" прав російськомовного населення цих регіонів. Мовне питання стало однією з головних маніпуляцій, використовуваних російською пропагандою.

Нагадаємо:

78% українців вважають своєю рідною мовою українську і більше половини – підтримують мовний закон. Опитування

16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У січні 2021 року вся сфера обслуговування перейшла на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами.

З 16 січня 2022 року загальнодержавні російськомовні ЗМІ, такі як газети та журнали, перейши на українську мову.

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