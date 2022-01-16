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Відтепер газети й журнали в Україні мають виходити державною мовою

Неділя, 16 січня 2022, 11:43
Газета, фото pixabay

З 16 січня в Україні набрали чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", стосовно друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження.

Джерело: відповідний закон

Деталі: Документ передбачає, що місцевим ЗМІ, які розповсюджуються в межах лише однієї області, надано право скористатися перехідним періодом до липня 2024 року.

Водночас загальнодержавні російськомовні ЗМІ, такі як газети та журнали, мають або перейти на українську, або поряд з російською (чи то іншою іноземною мовою) дублювати свої матеріали державною. Останнє, у свою чергу, зробить друк значно дорожчим через збільшення сторінок видання.

Проте вимоги статті 25 не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та на наукові видання.

Нагадаємо:

Знати більше: Mova is… Закон про мову у цифрах

Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування

 

Українська правда
Теми: моваУкраїнаЗМІ
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