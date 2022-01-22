Москва возмущена развитием украинского языка в Украине

В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах, в том числе в образовании.

Источник: сайт МИД РФ

Детали: Госдепартамент США 20 января опубликовал информационный бюллетень о российской дезинформации по Украине, в котором, среди прочего, обратил внимание на то, что в оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО украинцы сталкиваются с подавлением их культуры и национальной идентичности, а также живут в условиях жестоких репрессий и страха. При этом в США отмечают, что нет никаких достоверных данных о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные люди находятся под угрозой со стороны украинских властей.

В ответ на это официальная Москва заявила, что якобы ситуация с правами человека в Крыму, включая положение национальных меньшинств, "не просто улучшилась… а стала качественно иной". Кроме того, российский МИД в очередной раз возмутился поддержкой украинского языка в Украине и углядел в этом "чудовищные масштабы" нарушений и притеснение русскоязычных граждан.

Дословно МИД РФ: "Нарушения прав многомилионного русскоязычного населения в Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны (Украины - УП) принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. коренных народах (закон определяет коренными народами Украины на территории Крыма крымских татар, караимов и крымчаков, а россиян в списке нет - УП), вытесняя русский язык из всех сфер жизни".

Почему это важно: Захват Россией Крыма и развязывание ею войны в Донецкой и Луганской областях проходило под лозунгом "защиты" прав русскоязычного населения этих регионов. Языковой вопрос стал одной из главных манипуляций, используемых российской пропагандой.

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