Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Москва возмущена развитием украинского языка в Украине

Суббота, 22 января 2022, 17:18
Школа на Одесщине, фото Беляевского городского совета

В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах, в том числе в образовании.

Источник: сайт МИД РФ

Детали: Госдепартамент США 20 января опубликовал информационный бюллетень о российской дезинформации по Украине, в котором, среди прочего, обратил внимание на то, что в оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО украинцы сталкиваются с подавлением их культуры и национальной идентичности, а также живут в условиях жестоких репрессий и страха. При этом в США отмечают, что нет никаких достоверных данных о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные люди находятся под угрозой со стороны украинских властей.

В ответ на это официальная Москва заявила, что якобы ситуация с правами человека в Крыму, включая положение национальных меньшинств, "не просто улучшилась… а стала качественно иной". Кроме того, российский МИД в очередной раз возмутился поддержкой украинского языка в Украине и углядел в этом "чудовищные масштабы" нарушений и притеснение русскоязычных граждан.

Дословно МИД РФ: "Нарушения прав многомилионного русскоязычного населения в Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны (Украины - УП) принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. коренных народах (закон определяет коренными народами Украины на территории Крыма крымских татар, караимов и крымчаков, а россиян в списке нет - УП), вытесняя русский язык из всех сфер жизни".

Почему это важно: Захват Россией Крыма и развязывание ею войны в Донецкой и Луганской областях проходило под лозунгом "защиты" прав русскоязычного населения этих регионов. Языковой вопрос стал одной из главных манипуляций, используемых российской пропагандой.

Напомним:

Знать больше: Mova is... Закон о языке в цифрах

Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания

Украинская правда
Темы: языкРосcияпропагандаУкраинавойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

Рада обратилась к иностранным институтам по шантажу России

"Покраснела" еще одна область

фотоПервому заместителю Кличко вручили подозрение

Премьер Британии верит в наступление РФ на Киев, несмотря на отказ большинства посольств эвакуироваться

Блэкаут сразу в трех странах Центральной Азии: нет света, воды, блокировано жизнеобеспечение

Все новости...
язык
На украинский перешли даже те издания, на которые не рассчитывал – языковой омбудсмен
Рада перевела 181 закон на английский – все для инвесторов
Теперь газеты и журналы в Украине должны выходить на государственном языке
Последние новости
12:43
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно бы забрал Украину", в Кремле ответили
12:28
видеоНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете
12:27
США сократили срок лицензий группы "ГАЗ" Дерипаски из-за ситуации вокруг Украины
12:26
Минобороны призвало украинцев сохранять спокойствие и доверять армии
12:09
Ученые изучили, сколько времени COVID-штамм Омикрон может жить на разных поверхностях
12:09
Renault, Nissan и Mitsubishi инвестируют 23 млрд долларов в совместную разработку электромобилей – СМИ
11:47
видео Лагун будет выплачивать долг "Дельта Банка" государству 27 тысяч лет – медиа
11:46
Рада обратилась к иностранным институтам по шантажу России
11:46
ФЛП поскандалили с полицией: есть задержанные - СМИ
11:45
Президент Польши в конце недели созывает Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины
Все новости...