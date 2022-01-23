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Порошенко заявив, що Зеленський не пускає його за кордон

Неділя, 23 січня 2022, 21:17
фото Дмитра Ларіна, УП

Експрезидент Петро Порошенко, якому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, заявив, що його не пускають на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО за вказівкою президента Володимира Зеленського.

Джерело: звернення Порошенка, повідомляє "Європейська солідарність"

Дослівно: "Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську солідарність" в Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є врешті решт квиток до Брюсселя – і, що важливо, квиток назад".

"Я наголошую, що особисте зобов’язання, яке на мене наклав суд, не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих. Але особисто Зеленський дав вказівку заблокувати мені виїзд з України і зірвати всі мої міжнародні зустрічі, які були заплановані на цей тиждень. І ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади – під час війни".

Деталі: "Яку вавку в голові треба мати, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності? Адже вона націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва", – запитує Порошенко.

Він також зазначив, що з початку року Зеленський ще жодного разу не скликав РНБО щодо ситуації на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Зате вже кілька разів збирав наради для тиску на Апеляційний суд. Щоб замість особистого зобов’язання запроторити мене за грати. Це його з Коломойським мрія", – заявив Порошенко. 

Що передувало: Раніше у "Європейській солідарності" анонсували, що на запрошення Парламентської асамблеї НАТО Порошенко планує 24 січня здійснити візит до Брюсселя для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

19 січня суд обрав для Порошенка особисте зобов'язання. Згідно з рішенням суду, Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду.

Однак наразі не відомо, чи здав Порошенко паспорти для виїзду за кордон. УП не вдалося з'ясувати цю інформацію ані в адвокатів експрезидента, ані у слідчих. 

Передісторія:

  • У грудні 2021 року п'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.
  • Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту України у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

Українська правда
Теми: ПорошенкоНАТО
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