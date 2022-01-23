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Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу

Воскресенье, 23 января 2022, 20:17
Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу
фото Дмитрия Ларина, УП

Экс-президент Петр Порошенко, которому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, заявил, что его не пускают на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО по указанию президента Владимира Зеленского.

Источник: обращение Порошенко, сообщает "Европейская солидарность"

Дословно: "Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что Европейскую солидарность в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть, наконец, билет в Брюссель – и, что важно, билет обратно".

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"Я подчеркиваю, что личное обязательство, которое на меня наложил суд, не запрещает заграничные командировки, нужно только разрешение следователей. Но лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд из Украины и сорвать все мои международные встречи, запланированные на эту неделю. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны власти – во время войны".

Детали: "Какую вавку в голове нужно иметь, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности? Ведь она направлена ​​на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства", – спрашивает Порошенко.

Он также отметил, что с начала года Зеленский еще ни разу не созвал СНБО по ситуации на границе с Россией и Беларусью.

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"Зато уже несколько раз собирал совещания по давлению на Апелляционный суд. Чтобы вместо личного обязательства упрятать меня за решетку. Это его с Коломойским мечта", – заявил Порошенко.

Что предшествовало: Ранее в "Европейской солидарности" анонсировали, что по приглашению Парламентской ассамблеи НАТО Порошенко планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

19 января суд избрал для Порошенко личное обязательство. Согласно решению суда, Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда.

Однако пока неизвестно, сдал ли Порошенко паспорта для выезда за границу. УП не удалось выяснить эту информацию ни у адвокатов экс-президента, ни у следователей.

Предыстория:

  • В декабре 2021 года пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.
  • Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Украины в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоНАТО
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