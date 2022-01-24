Главарь боевиков на Донбассе заявил, что Украина готовится к "наступлению"
Глава террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин заявил, что Украина якобы готовит наступление на Донбассе.
Источник: РИА Новости со ссылкой на интервью Пушилина на телеканале "Россия-1"
Прямая речь Пушилина: "По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины – это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые".
Детали: Также, по словам Пушилина, к границам якобы уже подтянули системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", также якобы к линии соприкосновения прибыли "иностранные журналисты" и "инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет".
Пушилин добавил, что в связи с этим боевики находятся в "режиме повышенной готовности", потому что "от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно".
Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.
Предыстория:
- 11 января в Министерстве обороны России заявили, что перебрасывает военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений.
- 14 января стало известно, что российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, сообщалось, что особое внимание уделят переброске войск. Также росСМИ сообщали, что в начале 2022 года РФ проведет учения стратегических ядерных сил.
- 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "еще в декабре 2021 года" договорился с президентом России Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения" в феврале.
- Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что РФ планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории – подготовка к ним начнется сразу после окончания учений "Союзная решимость – 2022".
- Президент Владимир Зеленский считает, что вторжение РФ может произойти в крупные города, в частности в Харьков, под предлогом защиты русскоязычного населения и это будет началом крупномасштабной войны.