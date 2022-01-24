Главарь боевиков на Донбассе заявил, что Украина готовится к "наступлению"

Глава террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин заявил, что Украина якобы готовит наступление на Донбассе.

Источник: РИА Новости со ссылкой на интервью Пушилина на телеканале "Россия-1"

Прямая речь Пушилина: "По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины – это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые".

Детали: Также, по словам Пушилина, к границам якобы уже подтянули системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", также якобы к линии соприкосновения прибыли "иностранные журналисты" и "инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет".

Пушилин добавил, что в связи с этим боевики находятся в "режиме повышенной готовности", потому что "от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно".

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

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