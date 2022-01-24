ДБР каже, що Порошенко досі не здав паспорти. Адвокат заперечує
Державне бюро розслідувань заявляє, що п’ятий президент України Петро Порошенко, як підозрюваний із запобіжним заходом, досі не здав закордонні паспорти.
Джерело: повідомлення ДБР, адвоката Порошенка Ігоря Голованя
Дослівно ДБР: "19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку П. О. запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав".
Деталі: Водночас Головань у Facebook заявив, що Порошенко вранці 24 числа здав паспорти і опублікував скріншот штампу.
Передісторія:
- 23 січня Порошенко, якому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, заявив, що його не пускають на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО за вказівкою президента Володимира Зеленського.
- 19 січня суд обрав для Порошенка особисте зобов'язання. Згідно з рішенням суду, Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду.
- У грудні 2021 року Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.