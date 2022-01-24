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ДБР говорит, что Порошенко до сих пор не сдал паспорта. Адвокат отрицает

Понедельник, 24 января 2022, 15:14
Фото: УП

Государственное бюро расследований заявляет, что пятый президент Украины Петр Порошенко, как подозреваемый с мерой пресечения, до сих пор не сдал загранпаспорта.

Источник: сообщение ДБР, сообщение адвоката Порошенко Игоря Голованя

Дословно: "19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко П. А. меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени даннон обязательство подозреваемый не выполнил".

Детали: В то же время Головань в Facebook заявил, что Порошенко утром 24 числа сдал паспорта и опубликовал скриншот штампа.

Предыстория:

  • 23 января Порошенко, которому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, заявил, что его не пускают на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО по указанию президента Владимира Зеленского.
  • 19 января суд избрал для Порошенко личное обязательство. Согласно решению суда, Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда.
  • В декабре 2021 года Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБР


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