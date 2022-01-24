ДБР говорит, что Порошенко до сих пор не сдал паспорта. Адвокат отрицает

Государственное бюро расследований заявляет, что пятый президент Украины Петр Порошенко, как подозреваемый с мерой пресечения, до сих пор не сдал загранпаспорта.

Источник: сообщение ДБР, сообщение адвоката Порошенко Игоря Голованя

Дословно: "19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко П. А. меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени даннон обязательство подозреваемый не выполнил".

Детали: В то же время Головань в Facebook заявил, что Порошенко утром 24 числа сдал паспорта и опубликовал скриншот штампа.

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