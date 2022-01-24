Кабмін може зібратися на термінове засідання ввечері – джерело

Джерело "Української правди" підтвердило, що ввечері 24 січня Кабінет міністрів має намір провести позачергове засідання.

Джерело: джерело "Української правди" в уряді

Дослівно: "Не знаємо ще, який буде перелік питань. Думаю, це буде пов’язано з рішеннями, які приймуть на РНБО".

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