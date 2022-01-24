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Кабмін може зібратися на термінове засідання ввечері – джерело

Понеділок, 24 січня 2022, 17:51
Засідання Кабміну в грудні 2021 року. Фото: урядова facebook-сторінка

Джерело "Української правди" підтвердило, що ввечері 24 січня Кабінет міністрів має намір провести позачергове засідання.

Джерело: джерело "Української правди" в уряді

Дослівно: "Не знаємо ще, який буде перелік питань. Думаю, це буде пов’язано з рішеннями, які приймуть на РНБО".

Передісторія:

  • В обід 24 січня стало відомо, що президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки й оборони ввечері. Зокрема, в порядку денному питання зовнішньої та внутрішньої безпеки держави.
  • Зранку на погоджувальній раді парламенту голови фракцій домовилися провести 25 січня закриту зустріч із міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою стосовно ситуації з російськими військами на кордонах.
  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Американські ЗМІ підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.
  • Сам Мураєв у відповідь на інформацію Британії заявив: "Це якась дурість. Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були би замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого".

Українська правда, оновлено
Теми: Кабінет міністріввладаРосіяШмигаль
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