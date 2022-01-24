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Кабмин может собраться на внеочередное заседание вечером – источник

Понедельник, 24 января 2022, 16:51
Кабмин может собраться на внеочередное заседание вечером – источник

Источник "Украинской правды" подтвердил, что вечером 24 января Кабинет министров намерен провести внеочередное заседание.

Источник: источник "УП" в правительстве

Дословно: "Не знаем еще, какой будет список вопросов. Думаю, это будет связано с решениями, которые примут на СНБО".

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Предыстория: 

  • В обед 24 января стало известно, что президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны вечером. В частности, в повестке дня вопросы внешней и внутренней безопасности государства.
  • Утром на согласительном совете парламента главы фракций договорились провести 25 января закрытую встречу с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу ситуации с российскими войсками на границах.
  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Американские СМИ подтвердили, что США имеют похожие с Великобританией данные о планах Кремля по Украине.
  • Сам Мураев в ответ на информацию Британии заявил: "Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего".

Украинская правда, обновлено
Темы: Кабинет министроввластьРосcияШмыгаль
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