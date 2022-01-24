Кабмин может собраться на внеочередное заседание вечером – СМИ
Понедельник, 24 января 2022, 17:51
СМИ сообщают из своих источников, что вечером 24 января Кабинет министров намерен провести внеочередное заседание.
Источник: источник новостного агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве
Детали: Источник медиа в правительстве сказал, что "не исключает" проведение заседания вечером.
Впрочем, собеседник издания не знает, какой будет повестка дня заседания.
Предыстория:
- В обед 24 января стало известно, что президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны вечером. В частности, в повестке дня вопросы внешней и внутренней безопасности государства.
- Утром на согласительном совете парламента главы фракций договорились провести 25 января закрытую встречу с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу ситуации с российскими войсками на границах.
- Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
- Американские СМИ подтвердили, что США имеют похожие с Великобританией данные о планах Кремля по Украине.
- Сам Мураев в ответ на информацию Британии заявил: "Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего".