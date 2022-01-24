Источник "Украинской правды" подтвердил, что вечером 24 января Кабинет министров намерен провести внеочередное заседание.

Источник: источник "УП" в правительстве

Дословно: "Не знаем еще, какой будет список вопросов. Думаю, это будет связано с решениями, которые примут на СНБО".

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