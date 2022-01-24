СМИ сообщают из своих источников, что вечером 24 января Кабинет министров намерен провести внеочередное заседание.

Источник: источник новостного агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве

Детали: Источник медиа в правительстве сказал, что "не исключает" проведение заседания вечером.

Впрочем, собеседник издания не знает, какой будет повестка дня заседания.

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