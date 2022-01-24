Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмин может собраться на внеочередное заседание вечером – СМИ

Понедельник, 24 января 2022, 17:51

СМИ сообщают из своих источников, что вечером 24 января Кабинет министров намерен провести внеочередное заседание.

Источник: источник новостного агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве

Детали: Источник медиа в правительстве сказал, что "не исключает" проведение заседания вечером.

Впрочем, собеседник издания не знает, какой будет повестка дня заседания.

Предыстория: 

  • В обед 24 января стало известно, что президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны вечером. В частности, в повестке дня вопросы внешней и внутренней безопасности государства.
  • Утром на согласительном совете парламента главы фракций договорились провести 25 января закрытую встречу с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу ситуации с российскими войсками на границах.
  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Американские СМИ подтвердили, что США имеют похожие с Великобританией данные о планах Кремля по Украине.
  • Сам Мураев в ответ на информацию Британии заявил: "Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего".

Темы: Кабинет министроввластьРосcияШмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
Кабинет министров
Проверка COVID-фонда нашла проблем на 30 млрд грн – Госаудитслужба
Кабмин "бустернулся"
Правительство выделит общинам 230 миллионов на развитие ЦПАУ
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...