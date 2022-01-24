Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у апараті РНБО

Деталі: Зазначається, що засідання почнеться о 17:00.

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В апараті РНБО повідомили УП, що на засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

На 18:30 запланований брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

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