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Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

Понеділок, 24 січня 2022, 13:00
Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть
фото: РНБО

Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у апараті РНБО

Деталі: Зазначається, що засідання почнеться о 17:00.

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В апараті РНБО повідомили УП, що на засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

На 18:30 запланований брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Передісторія:

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  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
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  • Американські ЗМІ підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.
  • Сам Мураєв у відповідь на інформацію Британії заявив: "Це якась дурість. Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були би замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого".

Українська правда
Теми: ЗеленськийРНБОДанілов
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