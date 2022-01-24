Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть
Понеділок, 24 січня 2022, 14:00
Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у апараті РНБО
Деталі: Зазначається, що засідання почнеться о 17:00.
В апараті РНБО повідомили УП, що на засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.
На 18:30 запланований брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
Передісторія:
- Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
- Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.
- Американські ЗМІ підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.
- Сам Мураєв у відповідь на інформацію Британії заявив: "Це якась дурість. Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були би замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого".
Українська правда