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Захист заявив про запланований перехресний допит Порошенка і Медведчука. ДБР заперечує

Понеділок, 24 січня 2022, 18:32
Фото: AFP via Getty Images

Адвокати заявляють, що за неофіційною інформацією 25 січня заплановано провести перехресний допит п’ятого президента України Петра Порошенка і іншого підозрюваного нардепа Віктора Медведчука. У відомстві спростовують.

Джерело: адвокат Ілля Новіков під час брифінгу у понеділок, повідомлення ДБР

Пряма мова Новікова: "Нам також повідомляють неофіційно, що начебто на завтра (25 січня – ред.) запланований перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. Вся ця справа має своєю метою виключно піарівські ефекти і саме, щоб ЗМІ показали відосик, що Порошенко і Медведчук заходять у будівлю ДБР".

Деталі: Адвокати заявили, що Порошенко вже в червні 2020 року дав усі покази в цій справі. В майбутньому адвокати не радять Порошенку брати участь у будь-яких заходах, якщо не буде законного повідомлення про проведення цих слідчих дій. Згодом на заяву адвокатів відреагували в ДБР. 

Дослівно ДБР: "Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде".

Передісторія:

  • У понеділок Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко, як підозрюваний із запобіжним заходом, досі не здав закордонні паспорти. Проте адвокат Ігор Головань назвав це брехнею, і заявив, що здав усі паспорти Порошенка у понеділок вранці.
  • 19 січня суд обрав для Порошенка особисте зобов'язання. Згідно з рішенням суду, Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду.
  • У грудні 2021 року Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.  

Українська правда
Теми: ПорошенкоМедведчук
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