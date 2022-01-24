Захист заявив про запланований перехресний допит Порошенка і Медведчука. ДБР заперечує

Адвокати заявляють, що за неофіційною інформацією 25 січня заплановано провести перехресний допит п’ятого президента України Петра Порошенка і іншого підозрюваного нардепа Віктора Медведчука. У відомстві спростовують.

Джерело: адвокат Ілля Новіков під час брифінгу у понеділок, повідомлення ДБР

Пряма мова Новікова: "Нам також повідомляють неофіційно, що начебто на завтра (25 січня – ред.) запланований перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. Вся ця справа має своєю метою виключно піарівські ефекти і саме, щоб ЗМІ показали відосик, що Порошенко і Медведчук заходять у будівлю ДБР".

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Деталі: Адвокати заявили, що Порошенко вже в червні 2020 року дав усі покази в цій справі. В майбутньому адвокати не радять Порошенку брати участь у будь-яких заходах, якщо не буде законного повідомлення про проведення цих слідчих дій. Згодом на заяву адвокатів відреагували в ДБР.

Дослівно ДБР: "Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде".

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