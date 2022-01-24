Защита заявила о запланированном перекрестном допросе Порошенко и Медведчука. ДБР отрицает

Адвокаты заявляют, что, по неофициальной информации, 25 января запланировано провести перекрестный допрос пятого президента Украины Петра Порошенко и другого подозреваемого нардепа Виктора Медведчука. В ведомстве это опровергают.

Источник: адвокат Илья Новиков во время брифинга в понедельник, сообщение ДБР

Прямая речь Новикова: "Нам также сообщают неофициально, что вроде бы на завтра (25 января – ред.) запланирован перекрестный допрос Порошенко и Виктора Медведчука. Все это дело имеет целью исключительно пиаровские эффекты и именно, чтобы СМИ показали от видосик, что Порошенко и Медведчук входят в здание ДБР".

Детали: Адвокаты заявили, что Порошенко уже в июне 2020 года дал все показания по этому делу. В будущем адвокаты не советуют Порошенко участвовать в каких-либо мероприятиях, если не будет законного уведомления о проведении следственных действий. Позже на заявление адвокатов отреагировали в ДБР.

Дословно ДБР: "Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и производиться 25 января 2022 года не будет".

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