Защита заявила о запланированном перекрестном допросе Порошенко и Медведчука. ДБР отрицает
Адвокаты заявляют, что, по неофициальной информации, 25 января запланировано провести перекрестный допрос пятого президента Украины Петра Порошенко и другого подозреваемого нардепа Виктора Медведчука. В ведомстве это опровергают.
Источник: адвокат Илья Новиков во время брифинга в понедельник, сообщение ДБР
Прямая речь Новикова: "Нам также сообщают неофициально, что вроде бы на завтра (25 января – ред.) запланирован перекрестный допрос Порошенко и Виктора Медведчука. Все это дело имеет целью исключительно пиаровские эффекты и именно, чтобы СМИ показали от видосик, что Порошенко и Медведчук входят в здание ДБР".
Детали: Адвокаты заявили, что Порошенко уже в июне 2020 года дал все показания по этому делу. В будущем адвокаты не советуют Порошенко участвовать в каких-либо мероприятиях, если не будет законного уведомления о проведении следственных действий. Позже на заявление адвокатов отреагировали в ДБР.
Дословно ДБР: "Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и производиться 25 января 2022 года не будет".
Предыстория:
- 23 января Порошенко, которому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, заявил, что его не пускают на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО по указанию президента Владимира Зеленского.
- 19 января суд избрал для Порошенко личное обязательство. Согласно решению суда, Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда.
- В декабре 2021 года Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.