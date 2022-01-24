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Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає

Понеділок, 24 січня 2022, 18:29
Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає
ФОТО: рнбо

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов просить українців та ЗМІ зменшити напруження та не розганяти паніку.

Джерело: Данілов після засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Останнім часом відбувається перш за все інформаційних подій у нашій країні. Я хотів би звернутися до усіх вас – трошечки зменшити те напруження, яке сьогодні існує.

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Ситуація, яка є, для нас цілком зрозуміла, немає ніяких приводів для того, щоб ми з вами панікували.

Я б дуже просив, щоб усі були в спокої. Тому що хтось, наприклад, пан Кличко хоче збирати мерів для того, щоб вирішити питання, в який спосіб вони захищатимуть нашу країну – у нас для цього є збройні сили, які здатні дати відсіч у разі необхідності.

Ситуація є абсолютно контрольованою, для нас немає нічого нового в тому, що відбувається…

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Україна наша одна, ми її нікому віддавати не збираємося, і перемога обов’язково буде за нами. І в разі необхідності ми усі станемо пліч-о-пліч для того, щоб захистити нашу країну".

Деталі: Данілов нагадав, що в Україні складна ситуація і загроза війни з 2014 року.

Секретар РНБО наголосив, що влада не бачить наразі жодних підстав для повномасштабного наступу на Україну з боку РФ, а також "це неможливо зробити навіть фізично".

Те, що російські війська пересуваються по території РФ – не новина, наголосив Данілов.

Також за його словами, без внутрішньої дестабілізації "росіянам тут робити немає чого".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.
  • Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці. Мер запевняє, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбникові", оскільки "всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, є".

Роман Петренко, УП
Теми: ДаніловРНБОвійнаРосія
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