Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов просить українців та ЗМІ зменшити напруження та не розганяти паніку.
Джерело: Данілов після засідання РНБО
Пряма мова Данілова: "Останнім часом відбувається перш за все інформаційних подій у нашій країні. Я хотів би звернутися до усіх вас – трошечки зменшити те напруження, яке сьогодні існує.
Ситуація, яка є, для нас цілком зрозуміла, немає ніяких приводів для того, щоб ми з вами панікували.
Я б дуже просив, щоб усі були в спокої. Тому що хтось, наприклад, пан Кличко хоче збирати мерів для того, щоб вирішити питання, в який спосіб вони захищатимуть нашу країну – у нас для цього є збройні сили, які здатні дати відсіч у разі необхідності.
Ситуація є абсолютно контрольованою, для нас немає нічого нового в тому, що відбувається…
Україна наша одна, ми її нікому віддавати не збираємося, і перемога обов’язково буде за нами. І в разі необхідності ми усі станемо пліч-о-пліч для того, щоб захистити нашу країну".
Деталі: Данілов нагадав, що в Україні складна ситуація і загроза війни з 2014 року.
Секретар РНБО наголосив, що влада не бачить наразі жодних підстав для повномасштабного наступу на Україну з боку РФ, а також "це неможливо зробити навіть фізично".
Те, що російські війська пересуваються по території РФ – не новина, наголосив Данілов.
Також за його словами, без внутрішньої дестабілізації "росіянам тут робити немає чого".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.
- Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці. Мер запевняє, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбникові", оскільки "всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, є".