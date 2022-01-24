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Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Понедельник, 24 января 2022, 19:29
фото: СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.

Источник: Данилов после заседания СНБО

Прямая речь Данилова: "В последнее время происходит прежде всего информационные события в нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем вам – немного уменьшить то напряжение, которое сегодня существует.

Ситуация, которая есть, нам вполне понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали.

Я бы очень просил, чтобы все были в покое. Потому что кто-то, например, Кличко хочет собирать мэров для того, чтобы решить вопрос, как они будут защищать нашу страну – у нас для этого есть вооруженные силы, которые способны дать отпор в случае необходимости.

Ситуация абсолютно контролируемая, для нас нет ничего нового в происходящем…

Украина наша одна, мы ее никому отдавать не собираемся и победа обязательно будет за нами. И в случае необходимости мы все станем бок о бок для того, чтобы защитить нашу страну".

Детали: Данилов напомнил, что в Украине сложная ситуация и угроза войны с 2014 года.

Секретарь СНБО отметил, что власти не видят никаких оснований для полномасштабного наступления на Украину со стороны РФ, а также "это невозможно сделать даже физически".

То, что российские войска передвигаются по территории РФ – не новость, подчеркнул Данилов.

Также по его словам, без внутренней дестабилизации "россиянам здесь делать нечего".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.  Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".

Роман Петренко, УП
Темы: ДаниловСНБОвойнаРосcия


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