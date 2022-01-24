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У ДБР твердять, що Порошенко з адвокатами "почекали" на слідчого 4 хвилини й пішли

Понеділок, 24 січня 2022, 20:35
У ДБР твердять, що Порошенко з адвокатами почекали на слідчого 4 хвилини й пішли
Петро Порошенко біля Печерського суду 19 січня. Фото: Дмитро Ларін, УП

У Державному бюро розслідувань наполягають, що п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко зі своїми адвокатами приїхав за викликом слідчого із запізненням, постояв у приміщенні бюро сім хвилин та пішов, не дочекавшись слідчого.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Як повідомляє пресслужба, слідчий викликав Порошенка до ДБР на 16:00.

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Народний депутат прибув до будівлі відомства із запізенням о 16:07, після чого його адвокат зателефонував слідчому й повідомив, що вони з'явились за викликом.

Як твердять у ДБР, слідчий за 4 хвилини був у холі приміщення, але ні обвинуваченого, ані адвокатів уже не було на місці.

Слідчий зателефонував адвокату Ігореві Голованю, однак, як кажуть у ДБР, слідчому не пояснили, чому підозрюваний з адвокатами пішли з будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Тож, зафіксовано, що о 16:07 підозрюваний Порошенко разом з адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16:11 його зареєстрували у "Журналі відвідувачів", а о 16:14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого.

Таким чином, підозрюваний Порошенко П.О. та його адвокати прибули із запізненням та знаходилися у приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони залишили Бюро, достовірно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі. 

Вказані факти можуть розцінюватися, як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків". 

Запис відеокамер у Бюро, що свідчать як Порошенко рухається в бік виходу з будівлі о 16:14
Запис відеокамер у Бюро, що свідчать як Порошенко рухається в бік виходу з будівлі о 16:14
Фото: ДБР

Передісторія:

  • В грудні 2021 року п'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.
  • Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту України у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Він зобов'язаний з'являтися за викликом слідчого для проведення слідчих дій, віддати паспорти для виїзду закордон та не залиштаи межі Києва та Київської області без дозволу суду.
  • Раніше 24 січня, в ході візиту до ДБР, адвокати Порошенка заявили, що слідчі планували провести перехресний допит їхнього підзахисного разом із іншим підозрюваним Віктором Медведчуком у справі про закупівлю вугілля в російських бойовиків на Донбасі. Однак, згодом слідчі ДБР спростували цю інформацію.
  • Крім того, у ДБР твердять, що Порошенко не здав свої паспорти для виїзду закордон. Проте його адвокати заперечили й кажуть, що нардеп виконує всі приписи.

Українська правда, виправлено
Теми: ПорошенкоДБРвугілля
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