У ДБР твердять, що Порошенко з адвокатами "почекали" на слідчого 4 хвилини й пішли

У Державному бюро розслідувань наполягають, що п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко зі своїми адвокатами приїхав за викликом слідчого із запізненням, постояв у приміщенні бюро сім хвилин та пішов, не дочекавшись слідчого.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Як повідомляє пресслужба, слідчий викликав Порошенка до ДБР на 16:00.

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Народний депутат прибув до будівлі відомства із запізенням о 16:07, після чого його адвокат зателефонував слідчому й повідомив, що вони з'явились за викликом.

Як твердять у ДБР, слідчий за 4 хвилини був у холі приміщення, але ні обвинуваченого, ані адвокатів уже не було на місці.

Слідчий зателефонував адвокату Ігореві Голованю, однак, як кажуть у ДБР, слідчому не пояснили, чому підозрюваний з адвокатами пішли з будівлі.

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Дослівно: "Тож, зафіксовано, що о 16:07 підозрюваний Порошенко разом з адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16:11 його зареєстрували у "Журналі відвідувачів", а о 16:14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого.

Таким чином, підозрюваний Порошенко П.О. та його адвокати прибули із запізненням та знаходилися у приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони залишили Бюро, достовірно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі.

Вказані факти можуть розцінюватися, як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків".

Запис відеокамер у Бюро, що свідчать як Порошенко рухається в бік виходу з будівлі о 16:14 Фото: ДБР

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