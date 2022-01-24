Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ГБР утверждают, что Порошенко с адвокатами "подождали" следователя 4 минуты и ушли

Понедельник, 24 января 2022, 21:35
Петр Порошенко возле Печерского суда 19 января. Фото: Дмитрий Ларин, УП

В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент и народный депутат Петр Порошенко со своими адвокатами приехал по вызову следователя с опозданием, постоял в помещении бюро семь минут и ушел, не дождавшись следователя.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Как сообщает пресс-служба, следователь вызвал Порошенко в ГБР на 16:00.

Народный депутат прибыл в здание ведомства с опозданием в 16:07, после чего его адвокат позвонил следователю и сообщил, что они прибыли.

Как утверждают в ГБР, следователь через 4 минуты был в холле помещения, но ни обвиняемого, ни адвокатов уже не было на месте.

Следователь позвонил адвокату Игорю Голованю, однако, как говорят в ГБР, следователю не объяснили, почему подозреваемый с адвокатами покинул помещение бюро.

Дословно: "Итак, зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя .

Таким образом, подозреваемый Порошенко. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече.

Указанные факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей".

Запись видеокамер в бюро, на которых видно, что Порошенко движется к выходу в 16:14
Запись видеокамер в бюро, на которых видно, что Порошенко движется к выходу в 16:14
Фото: ГБР

Предыстория: 

  • В декабре 2021 года пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.
  • Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Украины в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям. Он обязан являться по вызову следователя для проведения следственных действий, отдать паспорта для выезда за границу и не оставлять пределы Киева и Киевской области без разрешения суда.
  • Ранее 24 января, в ходе визита в ГБР адвокаты Порошенко заявили, что следователи планировали провести перекрестный допрос их подзащитного вместе с другим подозреваемым Виктором Медведчуком по делу о закупке угля у российских боевиков на Донбассе. Однако впоследствии следователи ДБР опровергли эту информацию.
  • Кроме того, в ГБР утверждают, что Порошенко не сдал свои паспорта для выезда за границу. Однако его адвокаты отрицают и говорят, что нардеп выполняет все предписания.

Украинская правда, исправлено
Темы: ПорошенкоГБРуголь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
Порошенко
Защита заявила о запланированном перекрестном допросе Порошенко и Медведчука. ДБР отрицает
Почти половина украинцев считают угольное дело против Порошенко преследованием
ДБР говорит, что Порошенко до сих пор не сдал паспорта. Адвокат отрицает
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...