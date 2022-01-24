В ГБР утверждают, что Порошенко с адвокатами "подождали" следователя 4 минуты и ушли

В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент и народный депутат Петр Порошенко со своими адвокатами приехал по вызову следователя с опозданием, постоял в помещении бюро семь минут и ушел, не дождавшись следователя.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Как сообщает пресс-служба, следователь вызвал Порошенко в ГБР на 16:00.

Реклама:

Народный депутат прибыл в здание ведомства с опозданием в 16:07, после чего его адвокат позвонил следователю и сообщил, что они прибыли.

Как утверждают в ГБР, следователь через 4 минуты был в холле помещения, но ни обвиняемого, ни адвокатов уже не было на месте.

Следователь позвонил адвокату Игорю Голованю, однако, как говорят в ГБР, следователю не объяснили, почему подозреваемый с адвокатами покинул помещение бюро.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Итак, зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя .

Таким образом, подозреваемый Порошенко. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече.

Указанные факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей".

Запись видеокамер в бюро, на которых видно, что Порошенко движется к выходу в 16:14 Фото: ГБР

Предыстория: