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В ГБР утверждают, что Порошенко с адвокатами "подождали" следователя 4 минуты и ушли

Понедельник, 24 января 2022, 20:35
В ГБР утверждают, что Порошенко с адвокатами подождали следователя 4 минуты и ушли
Петр Порошенко возле Печерского суда 19 января. Фото: Дмитрий Ларин, УП

В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент и народный депутат Петр Порошенко со своими адвокатами приехал по вызову следователя с опозданием, постоял в помещении бюро семь минут и ушел, не дождавшись следователя.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Как сообщает пресс-служба, следователь вызвал Порошенко в ГБР на 16:00.

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Народный депутат прибыл в здание ведомства с опозданием в 16:07, после чего его адвокат позвонил следователю и сообщил, что они прибыли.

Как утверждают в ГБР, следователь через 4 минуты был в холле помещения, но ни обвиняемого, ни адвокатов уже не было на месте.

Следователь позвонил адвокату Игорю Голованю, однако, как говорят в ГБР, следователю не объяснили, почему подозреваемый с адвокатами покинул помещение бюро.

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Дословно: "Итак, зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя .

Таким образом, подозреваемый Порошенко. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече.

Указанные факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей".

Запись видеокамер в бюро, на которых видно, что Порошенко движется к выходу в 16:14
Запись видеокамер в бюро, на которых видно, что Порошенко движется к выходу в 16:14
Фото: ГБР

Предыстория: 

  • В декабре 2021 года пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.
  • Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Украины в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям. Он обязан являться по вызову следователя для проведения следственных действий, отдать паспорта для выезда за границу и не оставлять пределы Киева и Киевской области без разрешения суда.
  • Ранее 24 января, в ходе визита в ГБР адвокаты Порошенко заявили, что следователи планировали провести перекрестный допрос их подзащитного вместе с другим подозреваемым Виктором Медведчуком по делу о закупке угля у российских боевиков на Донбассе. Однако впоследствии следователи ДБР опровергли эту информацию.
  • Кроме того, в ГБР утверждают, что Порошенко не сдал свои паспорта для выезда за границу. Однако его адвокаты отрицают и говорят, что нардеп выполняет все предписания.

Украинская правда, исправлено
Темы: ПорошенкоГБРуголь
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