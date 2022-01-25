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В Україну прибула нова партія військової допомоги США 

Вівторок, 25 січня 2022, 15:26
В Україну прибула нова партія військової допомоги США 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

25 січня в аеропорт "Бориспіль" прибув вантаж із сучасним обладнанням і боєприпасами для підтримки Збройних Сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни. 

Джерело: кореспондент УП з аеропорту "Бориспіль", а також "Defense Express"

Деталі: Спеціальний рейс зі США мав прибути ще в вівторок вранці, але з невідомих причин прибув о 15:50. 

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Чергова партія є частиною нової безпекової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів, яку США направляють Україні. 

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Поки що точно не відомо, що саме містить ця партія допомоги і яка її вага.

 
Фото й відео Ельдара Сарахмана, УП

“Defense Express” пише: “За деякими даними, які потребують перевірки, на борту цього вантажного Boeing-747 було доставлено додаткові ПТРК Javelin для Збройних Сил України. І при цьому літак летів до України, огинаючи повітряний простір Німеччини”.

 

Крім того, за даними УП, що також потребують перевірки, прибули гранатомети та набої для великокаліберних снайперських гвинтівок.

 
 
 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "у пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення".

Допомогу доставив літак Boeing-747 у вантажній модифікації.

Цьому передувало: У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".

Передісторія: 

  • Наприкінці грудня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена негласно дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів на підтримку оборонної сфери.
  • Західні ЗМі писали, що до пакета цієї додаткової військової допомоги США для України увійдуть радіолокаційні системи та морське обладнання.
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що йдеться, зокрема, про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.
  • Станом на 24 січня 2022 року Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Ельдар Сарахман, УП, доповнено
Теми: зброяСШАвійна
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