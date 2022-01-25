В Україну прибула нова партія військової допомоги США 

25 січня в аеропорт "Бориспіль" прибув вантаж із сучасним обладнанням і боєприпасами для підтримки Збройних Сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.

Джерело: кореспондент УП з аеропорту "Бориспіль", а також "Defense Express"

Деталі: Спеціальний рейс зі США мав прибути ще в вівторок вранці, але з невідомих причин прибув о 15:50.

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Чергова партія є частиною нової безпекової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів, яку США направляють Україні.

Спецрейс зі США розвантажують у терміналі В.

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Поки що точно не відомо, що саме містить ця партія допомоги і яка її вага.

Фото й відео Ельдара Сарахмана, УП

“Defense Express” пише: “За деякими даними, які потребують перевірки, на борту цього вантажного Boeing-747 було доставлено додаткові ПТРК Javelin для Збройних Сил України. І при цьому літак летів до України, огинаючи повітряний простір Німеччини”.

Крім того, за даними УП, що також потребують перевірки, прибули гранатомети та набої для великокаліберних снайперських гвинтівок.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "у пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення".

Допомогу доставив літак Boeing-747 у вантажній модифікації.

Цьому передувало: У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".

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