В Украину прибыла новая партия военной помощи США

25 января в аэропорт "Борисполь" прибыл груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Источник: корреспондент УП из аэропорта "Борисполь", а также "Defense Express"

Детали: Специальный рейс из США должен был прибыть еще во вторник утром, но по неизвестным причинам прибыл в 15:50.

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Очередная партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине.

Спецрейс из США разгружают в терминале В.

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Пока точно неизвестно, что именно содержит эта партия помощи и каков ее вес.

Фото и видео Эльдара Сарахмана, УП

“Defense Express” пишет: “По некоторым данным, требующим проверки, на борту этого грузового Boeing-747 были доставлены дополнительные ПТРК Javelin для Вооруженных Сил Украины. И при этом самолет летел в Украину, огибая воздушное пространство Германии”.

Кроме того, по данным УП, также требующим проверки, прибыли гранатометы и патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "в пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

Помощь доставил самолет Boeing-747 в грузовой модификации.

Этому предшествовало: В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия".

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