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В Украину прибыла новая партия военной помощи США

Вторник, 25 января 2022, 15:26
В Украину прибыла новая партия военной помощи США
Фото Эльдара Сарахмана, УП

25 января в аэропорт "Борисполь" прибыл груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Источник: корреспондент УП из аэропорта "Борисполь", а также "Defense Express"

Детали: Специальный рейс из США должен был прибыть еще во вторник утром, но по неизвестным причинам прибыл в 15:50.

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Очередная партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине.

Спецрейс из США разгружают в терминале В.

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Пока точно неизвестно, что именно содержит эта партия помощи и каков ее вес.

 
Фото и видео Эльдара Сарахмана, УП

“Defense Express” пишет: “По некоторым данным, требующим проверки, на борту этого грузового Boeing-747 были доставлены дополнительные ПТРК Javelin для Вооруженных Сил Украины. И при этом самолет летел в Украину, огибая воздушное пространство Германии”.

 

Кроме того, по данным УП, также требующим проверки, прибыли гранатометы и патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок.

 
 
 

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "в пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

Помощь доставил самолет Boeing-747 в грузовой модификации.

Этому предшествовало: В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия".

Предыстория:

  • В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена негласно позволила предоставить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.
  • Западные СМИ писали, что в пакет єтой дополнительной военной помощи США для Украины войдут радиолокационные системы и морское оборудование.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что речь идет, в частности, о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.
  • По состоянию на 24 января 2022 года Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности порядка 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

Эльдар Сарахман, УП, дополнено
Темы: оружиеСШАвойна
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