ГБР вызвало Порошенко на новый допрос и признало, что паспорта он сдал

Государственное бюро расследований ждет бывшего президента Петра Порошенко 31 января и заявляет, что народный депутат сдал свои паспорта уже после сообщения, что он игнорирует это требование суда.

Источник: ГБР и комментарий адвоката Порошенко Игоря Голованя

Дословно: "Подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января 2022 года уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда".

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Детали: В 16:00 понедельника, 24 января, Порошенко ждал следователь ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого.

"Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязательств подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, якобы их в ГБР никто не ждал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", – заявляет бюро.

ГБР призывает Порошенко "прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения".

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В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко в 11:00 понедельника, 31 января.

Со своей стороны адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что ДБР лжет, что Порошенко сдал паспорта во исполнение судебного определения "после публичного освещения факта".

По его словам, паспорта были сданы 24 января 2022 года до обеденного перерыва, который начинается в ЦМУ ГМС в Киеве и Киевской области в 12:00.

Прямая речь Голованя: "Во-первых, какое право имеют обнаглевшие правонарушители "публично освещать"? Пусть не сомневаются, за это придется отвечать.

Во-вторых, анонимная ложь ГБР была опубликована в лживом телеграмм-канале этой уже полностью скомпрометированной конторы 24 января 2022 года в 15:06.

Я опубликовал опровержение со скриншотом штампа ЦМУ ГМС в Киеве и Киевской области в тот же день в 15:32.

Как я успел за 26 минут смотаться на Березняковскую, 4а? Да просто паспорта были сданы за несколько часов до лживого "публичного освещения" ГБР-телеграмма".

Предыстория:

20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.

Порошенко и его защита заявляют, что он не получал подозрения надлежащим образом. Порошенко вернулся в Украину 17 января 2022 года.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду; не покидать Киевскую область.

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