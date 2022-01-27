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Нацгвардія назвала імена жертв масового розстрілу у Дніпрі

Четвер, 27 січня 2022, 15:26
затриманий рябчук, фото поліції

Національна гвардія оприлюднила імена вбитих стріляниною, яку відкрив нацгвардієць Артемій Рябчук у Дніпрі вночі на 27 січня.

Джерело: Нацгвардія

Деталі: Солдат вбив 5 людей, серед яких:

  • старший лейтенант Буганов Олександр (НГУ);
  • молодший сержант Драган Олександр (НГУ);
  • старший солдат Левківський Артем (НГУ);
  • солдат Чернік Леонід (НГУ);
  • Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництваНаціональної гвардії, що призвела до трагедії.
  • "Я беру автомат… Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які знаходяться в КЗЗ" —Рябчук розповів хронологію своїх дій.
  • "Слуга народу" Юлія Яцик повідомила, що кілька місяців тому Рябчук попередив керівництво про бійку, але його визнали "стукачем" та почали з нього знущатися.

Українська правда
Теми: НацгвардіяДніпровбивство
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