Нацгвардія назвала імена жертв масового розстрілу у Дніпрі
Четвер, 27 січня 2022, 14:26
Національна гвардія оприлюднила імена вбитих стріляниною, яку відкрив нацгвардієць Артемій Рябчук у Дніпрі вночі на 27 січня.
Джерело: Нацгвардія
Деталі: Солдат вбив 5 людей, серед яких:
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- старший лейтенант Буганов Олександр (НГУ);
- молодший сержант Драган Олександр (НГУ);
- старший солдат Левківський Артем (НГУ);
- солдат Чернік Леонід (НГУ);
- Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництваНаціональної гвардії, що призвела до трагедії.
- "Я беру автомат… Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які знаходяться в КЗЗ" —Рябчук розповів хронологію своїх дій.
- "Слуга народу" Юлія Яцик повідомила, що кілька місяців тому Рябчук попередив керівництво про бійку, але його визнали "стукачем" та почали з нього знущатися.
Українська правда