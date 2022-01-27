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Нацгвардия назвала имена жертв массового расстрела в Днепре

Четверг, 27 января 2022, 14:26
Нацгвардия назвала имена жертв массового расстрела в Днепре
задержанный рябчук, фото полиции

Национальная гвардия обнародовала имена убитых стрельбой, которую открыл нацгвардеец Артемий Рябчук в Днепре ночью на 27 января.

Источник: Нацгвардия

Детали: Солдат убил 5 человек, среди которых:

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  • старший лейтенант Буганов Александр (НГУ);
  • младший сержант Драган Александр (НГУ);
  • старший солдат Левковский Артем (НГУ);
  • солдат Черник Леонид (НГУ);
  • Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержалиполицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководстваНациональной гвардии, которая привела к трагедии.
  • "Слуга народа" Юлия Яцик сообщила, что несколько месяцев назад Рябчук предупредил руководство о потасовке, но его признали "стукачем" и начали над ним издеваться.

Украинская правда
Темы: НацгвардияДнепрубийство
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