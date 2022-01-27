Нацгвардия назвала имена жертв массового расстрела в Днепре
Четверг, 27 января 2022, 14:26
Национальная гвардия обнародовала имена убитых стрельбой, которую открыл нацгвардеец Артемий Рябчук в Днепре ночью на 27 января.
Источник: Нацгвардия
Детали: Солдат убил 5 человек, среди которых:
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- старший лейтенант Буганов Александр (НГУ);
- младший сержант Драган Александр (НГУ);
- старший солдат Левковский Артем (НГУ);
- солдат Черник Леонид (НГУ);
- Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержалиполицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководстваНациональной гвардии, которая привела к трагедии.
- "Слуга народа" Юлия Яцик сообщила, что несколько месяцев назад Рябчук предупредил руководство о потасовке, но его признали "стукачем" и начали над ним издеваться.
Украинская правда