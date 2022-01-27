Четырех раненых солдат прооперировали, двое в тяжелом состоянии – врач

Четырех из пяти солдат, которых на "Южмаше" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, прооперировали, трое пострадавших в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.

Источник: главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на брифинге 27 января, МВД

Прямая речь Рыженко: "Когда приехал в приемное отделение, уже было трое с ранениями живота. Самый тяжелей хлопец, его зовут Игорь, тяжелейшее ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу взяли в операционную. Он остается в тяжелом состоянии в отделении реанимации политравмы, ему оказывают помощь. Пришел в сознание, все идет, как положено".

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Детали: Второй пострадавший – 22-лений Владислав – получил ранение левого бедра. По словам Рыженко, пуля остановилась в нескольких миллиметров от бедренной артерии. Состояние парня тяжелое, но ближе к среднему. Он тоже находится в реанимации.

Третий солдат поступил с пулевым ранением в область седалищной мышцы, кровопотеря была небольшая. Его прооперировали, идет на поправку.

По словам Рыженко, самая тяжелая поступила 22-летняя девушка Женя. Главврач имел возмодность с ней поговорить. Пострадавшая ничего не помнит. Она получила три ранения – в живот в области пупка, в плече и в правое колено. Ее состояние было крайне тяжелое, поскольку "весь кишечник разбит".

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Девушку прооперировали, она в критическом состоянии.

Пятый пострадавший находится в 16-й городской больнице, у него ранения грудной клетки, бедра и плеча.

По данным МВД, нацгвардейцы и полицейские массово сдают кровь для пострадавших коллег.

Фото МВД

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