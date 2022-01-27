Для дніпровського стрільця будуть клопотати про арешт без альтернативи

Правоохоронці будуть клопотати про обрання Нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який застрелив 5 осіб, запобіжного заходу у вигляді арешту.

Джерело: брифінг радниці з комунікації ДБР Тетяни Сапьян та прессекретаря Нацполіції Мар'яни Реви

Пряма мова Сапьян: "Щойно повідомили про те, який запобіжний захід буде обиратися, – це тримання під вартою без альтернативи можливої застави".

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Деталі: Дати та часу засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Нацгвардійцю не змогли повідомити, бо станом на кінець брифінгу цієї інформації не було.

За словами Сапьян, слідчі ДБР повідомили 20-річному Рябчуку підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Правоохоронці також будуть встановлювати, чи не перебував хлопець у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Йому призначать експертизу щодо психологічного стану.

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Слідство розглядає декілька версій трагедії. Зокрема, можливі нестатутні відносини, які могли стати причиною вказаний злочин.

Також слідчі перевіряють інформацію про бійку, що сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями.

На брифінгу також повідомили, що завдяки оперативному інформуванню суспільства, громадяни телефонували правоохоронцям і повідомляли, що бачили людину схожу на Рябчука. Одне з таких повідомлень підтвердилося і о 9.30 нацгвардійця затримали у Підгородньому.

У закинутій будівлі правоохоронці знайшли речі, які залишив хлопець, і понад 10 порожніх магазинів від автомату.

Крім того, слідчі будуть з'ясовувати, яким чином відео моменту розстрілу та моменту опитування затриманого, опинилися у соцмережах.

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