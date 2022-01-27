Для дніпровського стрільця будуть клопотати про арешт без альтернативи
Правоохоронці будуть клопотати про обрання Нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який застрелив 5 осіб, запобіжного заходу у вигляді арешту.
Джерело: брифінг радниці з комунікації ДБР Тетяни Сапьян та прессекретаря Нацполіції Мар'яни Реви
Пряма мова Сапьян: "Щойно повідомили про те, який запобіжний захід буде обиратися, – це тримання під вартою без альтернативи можливої застави".
Деталі: Дати та часу засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Нацгвардійцю не змогли повідомити, бо станом на кінець брифінгу цієї інформації не було.
За словами Сапьян, слідчі ДБР повідомили 20-річному Рябчуку підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Правоохоронці також будуть встановлювати, чи не перебував хлопець у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Йому призначать експертизу щодо психологічного стану.
Слідство розглядає декілька версій трагедії. Зокрема, можливі нестатутні відносини, які могли стати причиною вказаний злочин.
Також слідчі перевіряють інформацію про бійку, що сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями.
На брифінгу також повідомили, що завдяки оперативному інформуванню суспільства, громадяни телефонували правоохоронцям і повідомляли, що бачили людину схожу на Рябчука. Одне з таких повідомлень підтвердилося і о 9.30 нацгвардійця затримали у Підгородньому.
У закинутій будівлі правоохоронці знайшли речі, які залишив хлопець, і понад 10 порожніх магазинів від автомату.
Крім того, слідчі будуть з'ясовувати, яким чином відео моменту розстрілу та моменту опитування затриманого, опинилися у соцмережах.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало також кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
- У четвер у мережу потрапило відео з камери спостереження, на якому зафіксовано кадри холоднокровного розстрілу. Згодом у ЗМІ потрапило відео питування затриманого солдата правооохоронцями, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій.
- "Слуга народу" Юлія Яцик повідомила, що кілька місяців тому Рябчук попередив керівництво про бійку, але його визнали "стукачем" та почали з нього знущатися.