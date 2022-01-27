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Розстріл караулу: затриманому оголосили підозру, на допиті з'ясовують мотиви

Четвер, 27 січня 2022, 16:35
фото поліції

Затриманому за розстріл нацгвардійців Артемію Рябчуку повідомили про підозру в умиснму вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї та боєприпасів.

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян на брифінгу 27 січня

Деталі: Наразі слідство розглядає кілька версій вчинку Рябчука  в тому числі і неуставні відносини.

Сап'ян пояснила, що наразі з затриманим триває допит, на якому з'ясовуються мотиви його вчинку. Інформація щодо бійки, про  яку нібито Рябчук повідомив командирам а потім зазнав знущань, перевіряється.

Також слідство з'ясовуватиме, яким чином відео жахливої стрілянини в Дніпрі потрапило в мережу. Щодо цього факту буде дано юридичну оцінку.

Також комунікатор ДБР повідомила, що слідчі з дозволу лікарів допитали одного свідка, який наразі перебуває в лікарні.

Праціники ДБР з'ясовують, чи не перебував військовий у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, у найкоротші терміни буде призначено експертизу щодо його психічного стану.

Пряма мова: "Слідство розглядає декілька версій трагедії, серед яких можливі нестатутні відносини, які могли стати причиною вказаний злочин. Інформація про бійку, що сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими ДБР".

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало також кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У четвер у мережу потрапило відео з камери спостереження, на якому зафіксовано кадри холоднокровного розстрілу. Згодом у ЗМІ  потрапило відео питування затриманого солдата правооохоронцями, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій.
  • "Слуга народу" Юлія Яцик повідомила, що кілька місяців тому Рябчук попередив керівництво про бійку, але його визнали "стукачем" та почали з нього знущатися.

Валентина Романенко, УП
Теми: Нацгвардія
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