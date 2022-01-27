Розстріл караулу: затриманому оголосили підозру, на допиті з'ясовують мотиви

Затриманому за розстріл нацгвардійців Артемію Рябчуку повідомили про підозру в умиснму вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї та боєприпасів.

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян на брифінгу 27 січня

Деталі: Наразі слідство розглядає кілька версій вчинку Рябчука в тому числі і неуставні відносини.

Сап'ян пояснила, що наразі з затриманим триває допит, на якому з'ясовуються мотиви його вчинку. Інформація щодо бійки, про яку нібито Рябчук повідомив командирам а потім зазнав знущань, перевіряється.

Також слідство з'ясовуватиме, яким чином відео жахливої стрілянини в Дніпрі потрапило в мережу. Щодо цього факту буде дано юридичну оцінку.

Також комунікатор ДБР повідомила, що слідчі з дозволу лікарів допитали одного свідка, який наразі перебуває в лікарні.

Праціники ДБР з'ясовують, чи не перебував військовий у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, у найкоротші терміни буде призначено експертизу щодо його психічного стану.

Пряма мова: "Слідство розглядає декілька версій трагедії, серед яких можливі нестатутні відносини, які могли стати причиною вказаний злочин. Інформація про бійку, що сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими ДБР".

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