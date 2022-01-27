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Для днепровского стрелка будут ходатайствовать об аресте без альтернативы

Четверг, 27 января 2022, 16:40
АРТЕМИЙ РЯБЧУК. ФОТО: FB МИНИСТРА МВД ДЕНИСА МОНАСТЫРСКОГО

Правоохранители будут ходатайствовать об избрании Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который застрелил 5 человек, меры пресечения в виде ареста.

Источник: брифинг советницы по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян и пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы

Прямая речь Сапьян: "Только что сообщили о том, какая мера пресечения будет избираться, – это содержание под стражей без альтернативы возможного залога".

Детали: Даты и время заседания суда по избранию меры пресечения Нацгвардейцу не смогли сообщить, так как по состоянию на конец брифинга этой информации не было.

По словам Сапьян, следователи ГБР сообщили 20-летнему Рябчуку подозрение в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Правоохранители также будут устанавливать, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ему назначат экспертизу по психологическому состоянию.

Следствие рассматривает несколько версий трагедии. В частности, возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления.

Также следователи проверяют информацию о произошедшей несколько месяцев назад драке и травлю задержанного другими военнослужащими.

На брифинге также сообщили, что благодаря оперативному информированию общества, граждане звонили по телефону правоохранителям и сообщали, что видели человека похожего на Рябчука. Одно из таких сообщений подтвердилось и в 9:30 нацгвардейца задержали в Подгородном.

В заброшенном здании правоохранители обнаружили вещи, которые оставил парень, и более 10 пустых магазинов от автомата.

Кроме того, следователи будут выяснять, каким образом видео расстрела и опроса задержанного оказались в соцсетях.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В четверг в сеть попало видео с камеры наблюдения, на котором зафиксированы кадры хладнокровного расстрела. Впоследствии к СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного солдата, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий.
  • "Слуга народа" Юлия Яцик сообщила, что несколько месяцев назад Рябчук предупредил руководство о потасовке, но его признали "стукачем" и начали над ним издеваться.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ДнепрубийствоНацгвардия


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