Для днепровского стрелка будут ходатайствовать об аресте без альтернативы

Правоохранители будут ходатайствовать об избрании Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который застрелил 5 человек, меры пресечения в виде ареста.

Источник: брифинг советницы по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян и пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы

Прямая речь Сапьян: "Только что сообщили о том, какая мера пресечения будет избираться, – это содержание под стражей без альтернативы возможного залога".

Детали: Даты и время заседания суда по избранию меры пресечения Нацгвардейцу не смогли сообщить, так как по состоянию на конец брифинга этой информации не было.

По словам Сапьян, следователи ГБР сообщили 20-летнему Рябчуку подозрение в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Правоохранители также будут устанавливать, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ему назначат экспертизу по психологическому состоянию.

Следствие рассматривает несколько версий трагедии. В частности, возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления.

Также следователи проверяют информацию о произошедшей несколько месяцев назад драке и травлю задержанного другими военнослужащими.

На брифинге также сообщили, что благодаря оперативному информированию общества, граждане звонили по телефону правоохранителям и сообщали, что видели человека похожего на Рябчука. Одно из таких сообщений подтвердилось и в 9:30 нацгвардейца задержали в Подгородном.

В заброшенном здании правоохранители обнаружили вещи, которые оставил парень, и более 10 пустых магазинов от автомата.

Кроме того, следователи будут выяснять, каким образом видео расстрела и опроса задержанного оказались в соцсетях.

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