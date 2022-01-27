Командующий Нацгвардией подал в отставку после стрельбы в Днепре
Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.
Источник: брифинг Балана в Днепре, "Укрінформ"
Прямая речь: "С учетом того, что за какие-либо действия, и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардии".
Детали: Балан также рассказал, что отстранил от исполнения обязанностей на время расследования командира полка, где произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.
Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
- Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться.