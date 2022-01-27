Командующий Нацгвардией подал в отставку после стрельбы в Днепре

Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.

Источник: брифинг Балана в Днепре, "Укрінформ"

Прямая речь: "С учетом того, что за какие-либо действия, и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардии".

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Детали: Балан также рассказал, что отстранил от исполнения обязанностей на время расследования командира полка, где произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.

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